HOME CELEBRITY MUSIK

Sambut Antusiasme Fans, NIKI Tambah Hari Konser di Jakarta

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |23:01 WIB
Sambut Antusiasme Fans, NIKI Tambah Hari Konser di Jakarta
Niki tambah konser di Jakarta (Foto: Ist)
JAKARTA - Nicole Zefanya alias NIKI membagikan kabar bahagia kepada para penggemarnya di Jakarta yang begitu menantikan kehadirannya. Ia mengumumkan jika jadwal konser tunggalnya bertajuk ‘Nicole World Tour 2023’ di Jakarta akan ditambah menjadi dua hari.

Mulanya, konser pelantun Lowkey itu hanya dijadwalkan pada 26 September 2023. Kini, NIKI seolah memberikan angin segar kepada para penggemarnya yang mungkin tak berhasil mendapatkan tiket untuk jadwal tersebut sehingga konser akan dilanjutkan pada keesokan harinya, 27 September 2023 di JIExpo Hall D2.

Sambut Antusiasme Fans, NIKI Tambah Hari Konser di Jakarta

NIKI pun mengaku begitu antusias ketika mengumumkan akan menambah jadwal konsernya di kampung halaman.

"Jakarta aku sangat mencintaimu. Aku sangat bersemangat untuk memberikan informasi tentang hari kedua konser di kampung halamanku," tulis NIKI dikutip unggahan Instagram Storiesnya, Rabu (19/7/2023).

NIKI juga mengaku dirinya ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan bertemu langsung penggemarnya di Jakarta. Bahkan, ia menjanjikan penampilan yang istimewa pada tur Nicole kali ini.

"Sesi terakhir dari tur Nicole ini akan sangat istimewa dan aku ingin melihat kalian sebanyak mungkin!!! Terima kasih yaaa atas kesabarannya,"tutupnya.

