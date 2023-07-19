Putri Ariani Dukung Cakra Khan di Americas Got Talent

JAKARTA - Cakra Khan mengunggah penampilannya di audisi America's Got Talent di media sosialnya. Momen ini sudah sangat ditunggu banyak fans dan netizen sejak pengumuman dirinya berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat tersebut.

Di video itu, dia menyanyikan lagu 'No Woman No Cry' yang dipopulerkan Bob Marley. Bisa dijelaskan sedikit, suara Cakra Khan yang sangat khas tidak bisa dipungkiri mampu menyentuh hati siapapun yang mendengar. Tatapan matanya agak berkaca-kaca, mengingat kembali memori di balik lagu tersebut dalam hidupnya.

"Ini lagu yang sering diputar ayah saya sebelum saya ke sekolah," kata Cakra Khan di hadapan para juri, dikutip Rabu (19/7/2023).

Ayah Cakra Khan sudah meninggal dunia 3 tahun lalu. Tentu, lagu ini sangat berarti baginya. Makanya, air mata pun tak bisa terbendung setelah lagu selesai dinyanyikan.

Terlebih, para juri AGT memberikan 'standing ovation' untuk Cakra Khan dengan suara indahnya itu.