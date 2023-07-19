Cakra Khan Nyanyikan Lagu No Woman No Cry di AGT, Ini Alasannya

JAKARTA - Cakra Khan baru-baru ini membagikan video resmi tayangan audisi America's Got Talent di media sosialnya.

Dalam video tersebut, Cakra Khan tampak menyanyikan lagu berjudul No Woman No Cry dari Bob Marley.

Ternyata, ada cerita mendalam di balik lagu yang membuat Cakra Khan mendapatkan 5 standing ovation dari para juri itu.

Hal itu tak hanya diungkapkan Cakra Khan sesaat sebelum menyanyikan lagu tersebut di atas panggung. Namun juga ia ungkapkan lewat unggahan di story Instagramnya.

"Ini lagu yang sering diputar ayah saya sebelum saya ke sekolah," kata Cakra Khan di hadapan para juri.

Cakra Khan lantas mengenang kepergian sang ayah pada tiga tahun lalu, tepatnya pada 1 Muharram. Ia menyebut, saat itu sang ayah memiliki impian agar Cakra Khan bisa sampai ke panggung besar AGT.

Lagu No Woman No Cry ini juga sangat berarti baginya. Karena itu, air mata pun tak bisa terbendung setelah lagu selesai dinyanyikan.

“1 Muharram 3 Tahun lalu bapak berpulang, dan sekarang 1 muharram akhirnya abi bisa ke panggung besar yang selalu bapa inginkan pa. Ini abi pa, lihat abi disitu pa. Allahumagfirlahu warhamhu waafihi wafu’anhu,” tulis Cakra Khan, melalui unggun story Instagramnya, Rabu, (19/7/2023).

