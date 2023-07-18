Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

10 Kontestan Siap Duel di Panggung Kontes Swara Bintang Besok Malam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:51 WIB
10 Kontestan Siap Duel di Panggung Kontes Swara Bintang Besok Malam
Tersisa 10 kontestan di Kontes Swara Bintang MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Panggung duel Kontes Swara Bintang kini hanya menyisakan 10 kontestan terbaik. Setelah Mikal dan Christian tereliminasi minggu lalu. kini 10 kontestan yang tersisa akan kembali bersiang untuk masuk ke babak selanjutnya.

Sepuluh kontestan yang bertarung besok di antaranya Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang).

Duel dipastikan lebih panas karena akan ada kolaborasi, aksi seru para peserta dan bintang tamu, serta deretan kejutan tak terduga lainnya. Penampilan para kontestan ini akan dinilai oleh juri yang diisi Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Tng, Caren Delano, dan Marion Jola.

Tak hanya para kontestan, panggung juga akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari para juri dan bintang tamu N-Lions. Karena itu, jangan lewatkan Kontes Swara Bintang hanya di MNCTV, pada 19 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

Saksikan terus program terbaik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF.

Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Scan ulang kanal digitalmu sesuai masing-masing kotamu dan gunakan Set Top Box yang terverifikasi. Lalu bagaimana jika siaran digital MNCTV tiba-tiba hilang? Atau ketika akan scan ulang tidak ada sinyal? 

Tak perlu panik, karena #LayananSolusiTVDigital punya jawaban untuk semua masalah siaran TV digital Anda. Cukup kirim pesan berisi keluhan seputar siaran TV digital dan kirimkan ke nomor Whatsapp 0856 9003 90.

Telusuri berita celebrity lainnya
