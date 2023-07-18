Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Mendadak Ingin Jenguk Anaknya yang di Rawat, Puput Meradang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:30 WIB
Doddy Sudrajat Mendadak Ingin Jenguk Anaknya yang di Rawat, Puput Meradang
Doddy Sudrajat dan Puput (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat beberapa waktu lalu sempat enggan mengakui bahwa Aisyah, anak yang dilahirkan oleh mantan istrinya Puput, sebagai buah hatinya. Ia bahkan sempat meragukan bahwa bocah 7 tahun itu adalah anak biologisnya, hingga menuntut agar tes DNA dilakukan.

Setelah enggan mengakui Aisyah, baru-baru ini Puput tampak membagikan screenshot chat WhatsApp yang dikirimkan Doddy padanya. Dalam pesannya, Doddy mengaku ingin datang ke rumah sakit bersama Mayang untuk menjenguk Ais yang tengah sakit dan dirawat.

"Assalamualaikum. Aku dengar Aisyah sakit dan dirawat di rumah sakit Islam, sakit apa Aisyah? Kalau boleh dan diizinkan aku sama Mayang pingin jenguk dan besuk Aisyah," kata Doddy Sudrajat dalam chat yang dikirimkannya kepada Puput dan diunggah di Instagram Story.

Dalam chat tersebut, bapak mendiang Vanessa Angel ini sempat memohon agar dirinya diberikan izin untuk bisa menemui Ais. Bahkan ia sampai berjanji tak akan membawa awak media saat datang menjenguk putrinya tersebut.

Doddy Sudrajat dan Puput

"Terlepas kamu sama aku hubungannya kurang baik dan sedang ada konflik, aku dan Mayang ingin besuk dan jenguk Aisyah di rumah sakit. Sekali lagi itu juga kalau dibolehkan dan diizinkan, aku sama Mayang akan datang tanpa ada media," lanjut Doddy Sudrajat.

Sayangnya, Puput tampak enggan memberikan izin pada mantan suaminya untuk bisa menjenguk Ais. Ia pun terlihat mengungkapkan kekesalannya pada Doddy yang kini dipanggilnya dengan sebutan aki-aki bongkok.

"Nih yang pada tanya WA si aki-aki bongkok yang makin bongkok yang makin botak makin dong, makin rusak saraf-saraf di otaknya karena doyan mantengin bok*p," tulis Puput dalam unggahannya.

Melalui unggahannya, Puput pun mengaku jika dirinya sudah tak lagi mau berharap agar anaknya diakui oleh kakek Gala Sky tersebut. Ia pun dengan tegas menolak kehadiran Doddy lantaran kedatangannya dianggap akan semakin memperparah kondisi kesehatan putrinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
