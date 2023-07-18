Siti Badriah Sempat Pasang Selang di Ketiak, Usai Operasi Tumor Kelenjar Getah Bening

JAKARTA - Benjolan pada ketiak Siti Badriah beberapa waktu lalu, rupanya bukan merupakan hal sepele. Istri dari Krisjiana Baharudin ini bahkan oleh dokter mengidap tumor kelenjar getah bening.

Sempat mengira bahwa benjolan tersebut adalah jerawat, pelantun Lagi Syantik ini pada akhirnya tak bisa meremehkan hal itu. Mengingat, benjolan tersebut semakin lama makin terasa sakit dan membesar.

"Tapi kemudian membesar dan besoknya besar lagi. Nah pas besar itu, aku udah enggak kuat. Makanya aku putusin ke dokter," ujar Siti Badriah baru-baru ini.

Usai memutuskan untuk pergi ke dokter, ibu satu anak ini mengetahui bahwa benjolan tersebut ternyata adalah tumor kelenjar getah bening. Hal itu membuatnya langsung dijadwalkan untuk menjalani operasi pengangkatan tumor sehari setelah menjalani pemeriksaan.

Setelah operasi dilakukan, Siti Badriah pun kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kali ini, giliran bagian ketiaknya dipasangi selang agar nanah dan sisa-sisa benjolan dari tumor dapat keluar melalui tindakan tersebut.

"Bagian sini (dekat ketiak) dijahit ujung dan ujung. Tengah-tengahnya dipasang selang untuk nanahnya keluar," jelasnya.