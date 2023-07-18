Lepas Hijab, Ustaz Derry Sulaiman Sebut Nathalie Holscher Kesepian dan Butuh Perhatian

JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman menjadi satu dari sekian banyak pemuka agama yang sempat dihubungi oleh Nathalie Holscher terkait keputusannya melepas hijab. Bahkan Dai 44 tahun ini mengatakan jika mantan istri Sule itu sempat menangis saat dirinya memilih untuk melepas hijabnya.

Menariknya, Ustaz Derry menyebut jikan Nathalie sempat menjalankan salat Tahajud sebelum akhirnya memilih untuk melepas hijabnya. Dalam salatnya, ibu satu anak ini tentunya meluapkan segala keluh kesahnya sampai akhirnya ia pun mantap untuk melepaskan hijabnya.

Menurut Ustaz Derry Sulaiman, Nathalie Holscher kala itu sedang merasa kesepian. Bahkan masalah yang menimpanya harus ditangani seorang diri tanpa ada seorang pun bisa memahami keluhannya tersebut.

"Dia sedih, melepas hijab itu dia sedih. Dia juga bilang malam-malam aku curhat sama Allah, aku tahajud, aku nangis Ustaz," ucap Ustaz Derry dalam tayangan di YouTube.

"Ya mungkin beliau kesepian ya, kurang ada orang yang memperhatikan keadaan dan keluhannya," sambungnya.

Oleh karenanya, Ustaz Derry menduga jika wanita 30 tahun ini melepas hijab bukan lantaran pekerjaan. Tetapi untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

"Mungkin dengan dia melepas hijab itu mengharap attention dari orang-orang baik untuk.. 'Ayolah aku tuh udah masuk Islam' semuanya sudah dilakukan, hapus tato dan semuanya'," jelasnya.