Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lepas Hijab, Ustaz Derry Sulaiman Sebut Nathalie Holscher Kesepian dan Butuh Perhatian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |05:30 WIB
Lepas Hijab, Ustaz Derry Sulaiman Sebut Nathalie Holscher Kesepian dan Butuh Perhatian
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman menjadi satu dari sekian banyak pemuka agama yang sempat dihubungi oleh Nathalie Holscher terkait keputusannya melepas hijab. Bahkan Dai 44 tahun ini mengatakan jika mantan istri Sule itu sempat menangis saat dirinya memilih untuk melepas hijabnya.

Menariknya, Ustaz Derry menyebut jikan Nathalie sempat menjalankan salat Tahajud sebelum akhirnya memilih untuk melepas hijabnya. Dalam salatnya, ibu satu anak ini tentunya meluapkan segala keluh kesahnya sampai akhirnya ia pun mantap untuk melepaskan hijabnya.

Menurut Ustaz Derry Sulaiman, Nathalie Holscher kala itu sedang merasa kesepian. Bahkan masalah yang menimpanya harus ditangani seorang diri tanpa ada seorang pun bisa memahami keluhannya tersebut.

"Dia sedih, melepas hijab itu dia sedih. Dia juga bilang malam-malam aku curhat sama Allah, aku tahajud, aku nangis Ustaz," ucap Ustaz Derry dalam tayangan di YouTube.

Nathalie Holscher

"Ya mungkin beliau kesepian ya, kurang ada orang yang memperhatikan keadaan dan keluhannya," sambungnya.

Oleh karenanya, Ustaz Derry menduga jika wanita 30 tahun ini melepas hijab bukan lantaran pekerjaan. Tetapi untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

"Mungkin dengan dia melepas hijab itu mengharap attention dari orang-orang baik untuk.. 'Ayolah aku tuh udah masuk Islam' semuanya sudah dilakukan, hapus tato dan semuanya'," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement