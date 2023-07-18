Kooperatif di Sidang Cerai, Rendy Kjaernett: Kan Saya yang Selingkuh

BEKASI - Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menggelar sidang cerai pasangan Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan, Selasa (18/7/2023). Diketahui, sidang keduanya hari ini beragendakan mediasi atau upaya perdamaian yang dipimpin hakim mediator.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan pun kompak hadir dalam persidangan mereka dan didampingi tim kuasa hukum.

Selepas sidang, Rendy Kjaernett mengakui tak tahu alasan dirinya digugat cerai oleh Lady Nayoan ke Pengadilan.

"Enggak tahu, karena komunikasi kami sangat terbatas," kata Rendy Kjaernett.

"Saya sama sekali tidak tahu kenapa Lady menggugat cerai saya," sambungnya.

Namun, Rendy menduga alasan Lady mengakhiri rumah tangga mereka setelah sembilan tahun karena sudah sakit hati.

"Mungkin ya karena kan saya selingkuh," ucap aktor 35 tahun itu.

Oleh karena itu, Rendy sangat menyesal dengan perbuatnya kepada Lady selama ini.

"Pastinya saya menyesal dengan apa yang telah saya perbuat, sampai menyakiti hati istri saya berkali-kali," ungkapnya.

