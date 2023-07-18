Minta Maaf karena Bangun Rumah, Hyun Bin dan Son Ye Jin Bagikan Daging ke Tetangga

SEOUL - Seorang netizen berinisial A dalam sebuah komunitas online, mengaku sebagai tetangga aktor Korea, Hyun Bin. Ia mendapat perlakukan manis dari pasangan Son Ye Jin dan Hyun Bin.

Perlakuan manis yang dimaksud A adalah pasangan ini membagikan daging sapi Korea, lantaran Hyun Bin tengah melakukan pembangunan dalam merenovasi huniannya yang berada di satu kawasan yang sama dengan A.

“Aktor paling favoritku di planet bumi, datang ke rumah untuk memberikan hadiah ketika aku sedang pergi,” ujar netizen yang tak diketahui namanya secara jelas, dikutip dari kbizoom, Selasa (18/7/2023).

Keterangan tersebut ia ungkapakan melalui akun Instagram pribadinya. A kemudian menjelaskan bahwa dirinya sekalipun tak tahu jika ada konstruksi rumah di kawasannya.

“Mereka secara pribadi mengunjungi rumah saya dan bertanya apakah berisik? lalu menyerahkan hadiah. Mereka bahkan menunjukkan perilaku dan tata krama yang baik sebelum pergi,” tambah A pada keterangan Instagramnya melengkapi foto dari daging sapi yang diberikan oleh Hyun Bin.

