Rizkyaday Raup Jutaan Penonton di TikTok Lewat Prank Mic Bau, Bikin Ngakak

JAKARTA - Seorang konten kreator asal Depok, Muhammad Rizky Aditya Marsyah alias Rizkyaday, belakangan berhasil mencuri perhatian netizen. Pasalnya, ia kerap membuat video prank yang berbeda dari para konten kreator pada umumnya.

Rizky sendiri sudah cukup aktif membuat video dan menjadi seorang content creator sejak Februari 2021 lalu. Kala itu, ia cukup dikenal usai membuat konten gombal orang random via telepon, serta konten lucu lainnya yang diunggah di TikTok serta Instagram.

Meski cukup aktif membuat konten, pria 21 tahun ini masih tetap meluangkan waktunya untuk menyalurkan hobi travelingnya. Bahkan, pemilik akun Instagram @rizkyadayy_ ini juga masih terus menjalankan bisnisnya di bidang Management Influencer yang diberi nama LING Management.

Bisnis Management Influencer tersebut diketahui telah ditekuninya selama satu tahun terakhir. Bahkan ia mengaku memiliki alasan khusus sampai akhirnya membangun bisnis tersebut.

"Saya tertarik bekerja di bidang sosial media, karena sesuai dengan bidang saya yang juga merupakan seorang konten kreator atau influencer," jelas Rizky.

"LING Management sekarang sudah semakin berkembang dan sudah banyak bekerja sama dengan puluhan brand-brand terkenal," lanjutnya.

Sementara itu, belakangan ini Rizky melalui akun TikToknya tampak sering membuat video yang diberi judul ' Prank Mic Bau Thai'. Nantinya, Rizky akan bertanya kepada orang yang tak dikenalnya dengan menyodorkan sebuah mic yang sudah sempat disemprot parfum yang baunya dibuat mirip dengan bau kotoran atau septic tank.

Menariknya, konten yang diunggah di akun TikTok @rizkyadayy itu berhasil menyentuh 10 juta penonton. Bahkan ada banyak netizen yang mengaku ngakak saat menyaksikan videonya, lantaran Rizky terlihat menempelkan mic bau tersebut ke arah hidung orang yang diwawancarainya.

