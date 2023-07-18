Pengacara Ungkap Penyebab Perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan

JAKARTA - Kabar perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan tentu saja mengejutkan publik. Sebab selama ini rumah tangga keduanya jauh dari kabar miring.

Cinta dan Taha sendiri sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta pada Selasa (18/7/2023). Kuasa Hukum Cinta, Irsan Gusfrianto, SH mengatakan sidang mediasi hari ini sudah selesai dan berjalan lancar.

“Mereka dikasih kesempatan untuk berdiskusi lagi siapa tahu bisa berubah pikiran. Tugas hakim mediator bagaimana para pihak ini bisa damai lagi itu tugasnya. Sidang lanjutannya 25 Juli besok,” ujarnya kepada media.

Irsan mengatakan Cinta dan Taha sudah berpisah secara agama cukup lama kemudian dilanjutkan secara hukum acara perceraiannya resmi.

“Pisahnya itu udah lama ya kurang lebihlah (satu tahun) untuk pisah rumah ya, karenakan klien saya masih tanggung jawab perhatian karena laki-laki ini enggak punya keluarga di sini, masih diurusin di sini, makanya beresin ini baru dibawa pulang ke negaranya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Irsan pun membeberkan alasan perceraian Cinta dan Taha.

“Jadi memang ada persoalan dari rumah tangga mereka tapi karena ini gugatan cerai sifatnya tertutup jadi terkait pokok perkara tidak bisa kami sampaikan, yang jelas ada problem dari rumah tangga mereka,” tambahnya.

