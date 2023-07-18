Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengacara Ungkap Penyebab Perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:25 WIB
Pengacara Ungkap Penyebab Perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan
Cinta Penelope dan suami cerai (foto: IG Cinta Penelope)
A
A
A

JAKARTA - Kabar perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan tentu saja mengejutkan publik. Sebab selama ini rumah tangga keduanya jauh dari kabar miring.

Cinta dan Taha sendiri sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta pada Selasa (18/7/2023). Kuasa Hukum Cinta, Irsan Gusfrianto, SH mengatakan sidang mediasi hari ini sudah selesai dan berjalan lancar.

“Mereka dikasih kesempatan untuk berdiskusi lagi siapa tahu bisa berubah pikiran. Tugas hakim mediator bagaimana para pihak ini bisa damai lagi itu tugasnya. Sidang lanjutannya 25 Juli besok,” ujarnya kepada media.

Cinta Penelope Masih Serumah dengan Suami di Tengah Proses Cerai

Irsan mengatakan Cinta dan Taha sudah berpisah secara agama cukup lama kemudian dilanjutkan secara hukum acara perceraiannya resmi.

“Pisahnya itu udah lama ya kurang lebihlah (satu tahun) untuk pisah rumah ya, karenakan klien saya masih tanggung jawab perhatian karena laki-laki ini enggak punya keluarga di sini, masih diurusin di sini, makanya beresin ini baru dibawa pulang ke negaranya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Irsan pun membeberkan alasan perceraian Cinta dan Taha.

“Jadi memang ada persoalan dari rumah tangga mereka tapi karena ini gugatan cerai sifatnya tertutup jadi terkait pokok perkara tidak bisa kami sampaikan, yang jelas ada problem dari rumah tangga mereka,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012498/alasan-cinta-penelope-beli-rumah-di-turki-5V1ZfgrHQs.jpg
Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012371/cinta-penelope-menangis-saat-menceritakan-5-tahun-perjuangannya-melawan-kanker-serviks-mKqoJDJuk9.jpg
Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011761/kata-cinta-penelope-soal-kabar-akan-menikah-lagi-dkvp2DaDcK.jpg
Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864796/sidang-cerai-cinta-penelope-terpaksa-ditunda-karena-hal-ini-S9AskIgrrA.jpg
Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864730/cinta-penelope-yang-beri-makan-suami-selama-tinggal-di-indonesia-MJGGrwU7UQ.jpg
Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855426/sepakat-pisah-baik-baik-cinta-penelope-tak-tuntut-harta-gana-gini-xuDdsMHz8r.jpg
Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement