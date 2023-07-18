Syahnaz Angkat Bicara Terkait Kemunculan Video Joget TikTok Bareng Nisya Ahmad

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah mendadak menjadi banyak haters usai perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett terbongkar. Dari perlakuannya tersebut, kini Rendy Kjaernett harus menanggung akibatnya, yakni digugat cerai oleh istri sahnya, Lady Nayoan.

Bersamaan dengan hal itu, muncul sebuah video TikTok yang menampilkan aksi Syahnaz dan Nisya yang tengah berjoget di depan kamera. Video tersebut diketahui muncul usai Syahnaz memberikan klarifikasi terkait kebenaran kabar perselingkuhannya dengan Rendy.

Sontak, video tersebut pun ramai disorot oleh netizen. Bahkan, banyak netizen yang menganggap bahwa adik Raffi Ahmad itu tetap santai dan tak memiliki beban usai berhasil menghancurkan rumah tangga orang lain.

Tak mau tinggal diam dan membiarkan mulut-mulut netizen berkata buruk tentangnya, ibu dua anak inipun akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram Storynya, Syahnaz bahkan mengatakan bahwa video jogetnya dengan sang kakak, Nisya Ahmad sudah lama di unggah, yakni pada 2021 silam.

Tak hanya itu, Syahnaz juga mengatakan bahwa dirinya ataupun Nisya sama sekali tak pernah mengunggah ulang video tersebut.

"Cuman mau meluruskan aja soalnya ramai banget ngomongin video tiktokan ini. Ini video aku sama teteh aku buat di tahun 2021 dan diupload pun di tahun 2021," ujar Syahnaz Sadiqah di Instagram story, Selasa (18/7/2023).