Muluskan Pencalonan, Opie Kumis Daftarkan Permohonan Persamaan Nama

JAKARTA - Opie Kumis mendaftarkan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan usai mantap melangkah ke panggung politik sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

Diketahui, pria kelahiran 17 Maret 1960 itu memiliki nama asli M Lutfi. Dia pun berharap nama Opie bisa menjadi nama kedua setelah M Lutfi.

"Gue pengin bikin persamaan nama. Kalau orang tahu gue di layar kaca kan Opie Kumis. Nah ini jadi M Lutfi (Opie Kumis). Persamaan nama, yang nama dua orang, M Lutfi dan Opie Kumis jadi milik satu orang. Harus diurus di pengadilan," kata Opie Kumis, Selasa (18/7/2023).

Adapun nama yang tertera dalam KTP-nya adalah M Lutfi. "M Lutfi sama dengan Opie Kumis. Dua nama dengan orang yang sama. KTP enggak diganti, soalnya ini persamaan nama saja sebenarnya," lanjutnya.

Opie Kumis sendiri mengajukan permohonan persamaan nama itu sebagai langkah awal pendaftaran bakal caleg Dapil 6 dari salah satu partai politik.

"Jadi gue ada satu keperluan, gue mau pendaftaran pencalegan. Jadi gue tiap hari capek nih, masyarakat 'eh Bang Opie Kumis'," kata dia lagi.