HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Move On, Rendy Kjaernett Bakal Modifikasi Tato Wajah Mirip Syahnaz

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:14 WIB
Move On, Rendy Kjaernett Bakal Modifikasi Tato Wajah Mirip Syahnaz
Rendy Kjaernett bakal modifikasi tato wajah mirip Syahnaz (Foto: Okezone)
BEKASI - Rendy Kjaernett akan move on dari Syahnaz Sadiqah. Ia akan melupakan wanita yang menjadi selingkuhan dan fokus dengan perceraian rumah tangganya dengan Lady Nayoan.

Bentuk move on tersebut adalah Rendy akan memodifikasi tato wajah mirip Syahnaz. Rencananya tato tersebut akan ditimpa dalam bentuk yang lain.

Move On, Rendy Kjaernett Bakal Modifikasi Tato Wajah Mirip Syahnaz

"Sedang proses saya lagi konsultasi di salah satu tattoo artist-nya,” kata Rendy di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/7/2023).

Ia mengakui tato wajah mirip Syahnaz itu tak akan dihapus. Sebab menurutnya menghapus bakal lebih sulit dari modifikasi.

"Kalau hapus kan agak lama ya kan berbulan-bulan, ada beberapa tahapan,” sambungnya.

Bentuk dari modifikasi ada di bagian muka. Rendy akan menimpa wajah tersebut dengan gambar lain.

"Salah satu solusinya buat saya ditimpa, yang pasti di bagian muka," jelasnya.

