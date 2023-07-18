Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Maori Tezuka Pensiun Jadi Bintang JAV di Usia 80 Tahun karena Tak Bertemu Lawan Seimbang

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |04:30 WIB
Cerita Maori Tezuka Pensiun Jadi Bintang JAV di Usia 80 Tahun karena Tak Bertemu Lawan Seimbang
Cerita Maori Tezuka pensiun jadi bintang JAV di usia 80 tahun karena tak bertemu lawan seimbang. (Foto: Istimewa)
A
A
A

TOKYO - Maori Tezuka memang beda. Ketika industri film dewasa Jepang (JAV) didominasi para bintang muda, mantan penyanyi opera ini justru terjun menjadi bintang JAV di usia yang tak lagi muda, 71 tahun.

Dengan usia itu, Maori tercatat sebagai bintang JAV wanita tertua di Jepang. Setelah 8 tahun debut, dia memutuskan pensiun di usia 80 tahun. Bukan karena usia senja, dia pensiun karena menilai tidak ada aktor pria yang mampu mengimbanginya.

“Tak ada penyesalan bagiku pensiun karena syuting menjadi sangat sulit ketika lawan mainku bukan tipeku. Ini bukan masalah uang. Toh, aku sering diminta comeback 2 dan 3 tahun terakhir,” ujarnya dalam wawancara dengan Tokyo Reporter, pada 2017.

Dalam wawancara yang sama, Maori Tezuka juga menceritakan tentang awal dirinya terjun menjadi bintang JAV. Dia mengaku, semua bermula ketika berkenalan dengan seseorang dari industri JAV.

Cerita Maori Tezuka pensiun jadi bintang JAV karena tak menemukan lawan seimbang. (Foto: Istimewa)

“Orang itu kemudian menawariku untuk bermain film dewasa. Setelah aku coba, ternyata suasana di lokasi syuting cukup menyenangkan. Ini kan profesi ya. Aku hanya perlu melakukan yang terbaik,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/10/33/2743686/4-bintang-jav-yang-pernah-gemparkan-indonesia-digaet-main-film-layar-lebar-dvHdQyzlV3.jpg
4 Bintang JAV yang Pernah Gemparkan Indonesia, Digaet Main Film Layar Lebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/22/33/2732423/alasan-perempuan-jepang-mau-jadi-bintang-jav-tergiur-gaji-rp1-5-miliar-7DUAwbZnil.jpg
Alasan Perempuan Jepang Mau Jadi Bintang JAV, Tergiur Gaji Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/20/33/2730488/10-artis-jav-yang-paling-banyak-menciptakan-film-wqIWMes7ee.jpg
10 Artis JAV yang Paling Banyak Menciptakan Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/19/33/2729813/7-bintang-jav-putuskan-pensiun-ada-yang-jadi-aktivis-kanker-AOdzEps7XC.jpg
7 Bintang JAV Putuskan Pensiun, Ada yang Jadi Aktivis Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/15/33/2727997/ketika-5-alumni-akb48-banting-setir-jadi-bintang-jav-EwKlbaiAkp.jpg
Ketika 5 Alumni AKB48 Banting Setir Jadi Bintang JAV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149122//asuka_kirara-UpPc_large.jpg
Ex Bintang JAV Asuka Kirara Bantah Dibayar untuk Tidur dengan Ju Haknyeon
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement