HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Angkat Bicara Isu Betrand Peto Dicueki Rossa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:52 WIB
Ruben Onsu Angkat Bicara Isu Betrand Peto Dicueki Rossa
Ruben Onsu angkat bicara soal Rossa cueki Betrand Peto (Foto: IG Ruben Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Isu Rossa disebut cueki Betrand Peto di atas panggung ramai menjadi perbincangan netizen. Rossa pun tak terima dengan fitnah tersebut dan akan melaporkan akun Tiktok penyebar fitnah.

Usai Rossa, kini Ruben Onsu turut angkat bicara. Ia meyakini isu tersebut hanya fitnah. Sebab, Rossa-lah merupakan sosok yang mengajak Betrand Peto di event tersebut.

Ruben Onsu Angkat Bicara Isu Betrand Peto Dicueki Rossa

"Kaget lihat upload orang gak bertanggung jawab, padahal di sini saya banyak-banyak terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa melebarkan sebuah karya putra saya, tapi ini malah diputar balikan pemberitaannya," ujar Ruben Onsu di akun Instagram miliknya.

Menurut Ruben, Rossa lah yang selalu menjaga Betrand Peto di acara tersebut. Rossa kerap menemani dan mendampingi remaja yang akrab disapa Onyo tersebut.

"Dari berangkat aja anak saya sudah saya titip ke mami (Rossa) karena ada pekerjaan di Jakarta yang gak bisa saya tinggalkan. Jadi saya tetap pergi tapi beda pesawat, dan saya titipkan di mami (Rossa) untuk satu flight bareng. Padahal hal dia mau konser tapi di sana sebelum saya landing, anak saya selalu ada sebelahnya, bahkan mau makan malam aja masih sama Rossa karena saya belum landing, lalu Rossa juga yang mengenalkan onyo ke media-media di sana, karena beliau salah satu orang yang selalu saya ajak tukar pikiran untuk perjalanannya onyo," jelas Ruben.

