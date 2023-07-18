Bakal Jadi Bapak 2 Anak Perempuan, Atta Halilintar: Idealnya Harus Punya Cewek dan Cowok

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Ameena Hanna Nur Atta. Menariknya, dalam waktu dekat Aurel diketahui akan kembali melahirkan anak keduanya yang juga berjenis kelamin perempuan.

Meski sudah akan memiliki dua anak, pasangan ini tetap saja masih ingin terus menambah momongan. Tepatnya hingga mereka mendapatkan anak laki-laki.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Atta Halilintar Tak Lagi Ucapkan Jargon Ashiap

Hal tersebut diungkapkan oleh Atta di akun YouTube TS Media, pada Selasa (18/7/2023). Dalam video tersebut, Atta mengatakan bahwa anak laki-laki adalah penerus ayahnya, sehingga ia masih menginginkan kehadirannya dalam rumah tangganya dengan Aurel.

"Idealnya harus punya cewek dan cowok, karena Aurel dan keluarga semua ingin punya anak cowok karena itu penerus bapaknya," kata Atta Halilintar, dikutip dari YouTube TS Media, Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, Atta juga mengatakan bahwa kelak ketika Aurel Hermansyah sudah melahirkan putri keduanya, maka ia dan sang istri akan melakukan program kehamilan. Hal ini tentu dilakukannya agar bisa mendapatkan anak lelaki.

"Kalau anak ketiga, istriku maunya program karena kalau udah dapet cowok yaudah oke," lanjut Atta Halilintar.