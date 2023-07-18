Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bakal Jadi Bapak 2 Anak Perempuan, Atta Halilintar: Idealnya Harus Punya Cewek dan Cowok

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:23 WIB
Bakal Jadi Bapak 2 Anak Perempuan, Atta Halilintar: Idealnya Harus Punya Cewek dan Cowok
Atta Halilintar, Ameena dan Aurel Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Ameena Hanna Nur Atta. Menariknya, dalam waktu dekat Aurel diketahui akan kembali melahirkan anak keduanya yang juga berjenis kelamin perempuan.

Meski sudah akan memiliki dua anak, pasangan ini tetap saja masih ingin terus menambah momongan. Tepatnya hingga mereka mendapatkan anak laki-laki.

Hal tersebut diungkapkan oleh Atta di akun YouTube TS Media, pada Selasa (18/7/2023). Dalam video tersebut, Atta mengatakan bahwa anak laki-laki adalah penerus ayahnya, sehingga ia masih menginginkan kehadirannya dalam rumah tangganya dengan Aurel.

"Idealnya harus punya cewek dan cowok, karena Aurel dan keluarga semua ingin punya anak cowok karena itu penerus bapaknya," kata Atta Halilintar, dikutip dari YouTube TS Media, Selasa (18/7/2023).

Keluarga besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Sementara itu, Atta juga mengatakan bahwa kelak ketika Aurel Hermansyah sudah melahirkan putri keduanya, maka ia dan sang istri akan melakukan program kehamilan. Hal ini tentu dilakukannya agar bisa mendapatkan anak lelaki.

"Kalau anak ketiga, istriku maunya program karena kalau udah dapet cowok yaudah oke," lanjut Atta Halilintar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement