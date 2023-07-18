Laporkan Akun Tiktok Penyebar Fitnah, Rossa: Mau Aku Kasih Pelajaran

JAKARTA - Rossa mengambil tindakan tegas usai nama baiknya dicemarkan oleh salah satu netizen. Rossa disebut mencueki Betrand Peto dan malah asik berinteraksi dengan Rizky Febian saat manggung di Zepp Malaysia.

Potongan video tersebut viral hingga banyak yang menyudutkan penyanyi 44 tahun tersebut.

Merasa isunya sudah kemana-mana dan nama baiknya ikut tercemar, Rossa, melalui manajemennya mengatakan bahwa ia akan melaporkan pemilik akun @Thariez ke pihak berwajib.

"Dengan ini SAYA memberikan tanggapan terkait issue yang sedang viral dari akun @THARIEZ di tiktok. Di mana akun tersebut telah dengan sengaja memposting VT penggalan Konser Rossa @itsrossa910 di Zepp Kuala Lumpur Malaysia dan memberikan narasi yang sifatnya FITNAH, BERITA BOHONG, MENYESATKAN, MENCEMARKAN NAMA BAIK, PROVOKATIF, & MENGGIRING OPINI NEGATIF PUBLIK," tulis Intan selaku President Director dari manajemen Rossa, dikutip dari Instagram-nya, Selasa (18/7/2023).

Rossa juga menegaskan jika kabar yang beredar tidaklah benar. Sehingga sebagai langkah selanjutnya ia akan menyerahkan perkara ini untuk diproses secara hukum.

"DENGAN INI SAYA MENEGASKAN BAHWA ISI KONTEN ITU TIDAK BENAR. Saya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk DIPROSES sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tambahnya.