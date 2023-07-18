Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laporkan Akun Tiktok Penyebar Fitnah, Rossa: Mau Aku Kasih Pelajaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:08 WIB
Laporkan Akun Tiktok Penyebar Fitnah, Rossa: Mau Aku Kasih Pelajaran
Rossa laporkan akun Tiktok penyebar fitnah (Foto: IG Rossa)
A
A
A

JAKARTA - Rossa mengambil tindakan tegas usai nama baiknya dicemarkan oleh salah satu netizen. Rossa disebut mencueki Betrand Peto dan malah asik berinteraksi dengan Rizky Febian saat manggung di Zepp Malaysia.

Potongan video tersebut viral hingga banyak yang menyudutkan penyanyi 44 tahun tersebut.

 BACA JUGA:

Merasa isunya sudah kemana-mana dan nama baiknya ikut tercemar, Rossa, melalui manajemennya mengatakan bahwa ia akan melaporkan pemilik akun @Thariez ke pihak berwajib.

"Dengan ini SAYA memberikan tanggapan terkait issue yang sedang viral dari akun @THARIEZ di tiktok. Di mana akun tersebut telah dengan sengaja memposting VT penggalan Konser Rossa @itsrossa910 di Zepp Kuala Lumpur Malaysia dan memberikan narasi yang sifatnya FITNAH, BERITA BOHONG, MENYESATKAN, MENCEMARKAN NAMA BAIK, PROVOKATIF, & MENGGIRING OPINI NEGATIF PUBLIK," tulis Intan selaku President Director dari manajemen Rossa, dikutip dari Instagram-nya, Selasa (18/7/2023).

Rossa juga menegaskan jika kabar yang beredar tidaklah benar. Sehingga sebagai langkah selanjutnya ia akan menyerahkan perkara ini untuk diproses secara hukum.

"DENGAN INI SAYA MENEGASKAN BAHWA ISI KONTEN ITU TIDAK BENAR. Saya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk DIPROSES sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163899/rossa-Umhz_large.jpg
Cerita Rossa Kabur dari Rumah Sakit demi Penuhi Kontrak Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163573/rossa_dan_ivan_gunawan-8em4_large.jpg
Rossa Akui Pernah Pacari Ivan Gunawan saat Sekolah, Kenalan di Sebuah Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153644/rossa-U79D_large.jpg
Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150113/rossa-De7H_large.jpg
Ketika Rossa Dikira Emak-Emak Facebook karena Hasil Video Kurang HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145622/rossa-AJGW_large.jpg
Rossa Isyaratkan Terjun ke Politik demi Perjuangkan Nasib Industri Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134626/rossa-5w6B_large.jpg
Gugup Jelang Konser, Rossa Alami Asam Lambung Naik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement