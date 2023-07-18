Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Penelope dan Taha Gokhan Ternyata Sudah Cerai Agama Sejak Lama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:02 WIB
Cinta Penelope dan Taha Gokhan Ternyata Sudah Cerai Agama Sejak Lama
Cinta Penelope (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Cinta Penelope dan Taha Gokhan yang telah dijalin selama 3 tahun lamanya, dikabarkan retak. Bahkan sang pelantun Keong Racun ini diketahui telah melayangkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Ditemui usai mediasi perceraiannya dengan Taha, Cinta Penelope mengaku bahwa dirinya sudah bercerai untuk ketiga kalinya. Bahkan perceraiannya dengan suami ketiganya ini telah berlangsung sejak lama.

"Intinya kami sudah lama pisah (secara agama) cuma harus ngurus berkas-berkasnya, jadi kami minta mediasi," ujar Cinta kepada media.

Cinta mengatakan, meski dirinya dan Taha sudah berpisah, hubungan mereka pun tetap baik, bahkan menjadi teman. Hal itupun bisa dilihat ketika dirinya dan Taha datang ke persidangan hari ini, keduanya tampak bergandengan tangan mesra.

Cinta Penelope dan Taha Gokhan (Syifa/MPI)

Sementara itu, Cinta dan Taha pun diketahui tinggal berdekatan dan berada di area perumahan yang sama.

"Oh iya dong kan masih sayang," terang Cinta.

Kembali berpisah dengan pasangan tentu saja hal terberat bagi Cinta Penelope. Namun dia mengatakan bahwa bercerai dengan Taha merupakan cara dia menunjukkan rasa sayangnya.

Halaman:
1 2
