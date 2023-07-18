Lindsay Lohan Melahirkan, Namai Anak Pertama dari Bahasa Arab

LOS ANGEES - Aktris Lindsay Lohan resmi menjadi ibu. Bintang film Mean Girl tersebut dan suaminya, Bader Shammas dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang mereka namai Luai.

“Saat ini, mereka dan keluarga sangat bahagia dengan kelahiran Luai,” ujar perwakilan sang aktris dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Page Six, pada Selasa (18/7/2023).

Dalam keterangan itu diketahui, Lindsay Lohan melahirkan anak pertamanya di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun sang aktris enggan membagikan tanggal persis kelahiran anak pertamanya tersebut.

Luai yang menjadi nama anak pertama Lindsay Lohan dan Bader Shammas diambil dari bahasa Arab yang berarti perisai atau pelindung.

Seperti diketahui, bintang film Parent Trap tersebut mengumumkan kehamilannya pada Maret silam lewat Instagram. “Kami sangat terberkati dan antusias menjadi orangtua,” kata sang aktris dalam unggahannya.

Kabar bahagia tersebut diumumkan Lindsay Lohan hanya selang 4 bulan setelah membagikan rencana masa depannya bersama Bader Shammas. “Aku sangat ingin punya anak,” ujarnya dalam wawancara dengan Interview, pada November 2022.