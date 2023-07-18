Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Pisah, Ariana Grande Restui Suami Punya Pacar Baru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:24 WIB
Sudah Pisah, Ariana Grande Restui Suami Punya Pacar Baru
Ariana Grande restui Dalton Gomez untuk memiliki pacar baru. (Foto: Billboard)
A
A
A

LOS ANGELES - Dalton Gomez dikabarkan sudah memiliki pacar baru setelah berpisah dari Ariana Grande, pada Januari 2023. Pelantun 7 Rings itu bahkan kabarnya mengetahui dan merestui hal tersebut.

“Ariana tidak mempermasalahkan keputusan Dalton untuk move on darinya,” ujar seorang sumber anonim seperti dikutip dari TMZ, pada Selasa (18/7/2023).

Ariana Grande dan Dalton Gomez memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka setelah 2 tahun berumah tangga. Seorang sumber mengatakan, mereka mulai sering cekcok pada akhir tahun 2022.

“Karena itu, mereka sepakat untuk bercerai dan memutuskan untuk tetap berteman baik,” ujar sumber lainnya kepada Page Six, pada 17 Juli 2023.

Sumber lain mengatakan, Dalton Gomez sempat terbang ke London, Inggris, menyusul Ariana Grande yang sedang syuting film Wicked, pada Januari silam. Saat itu, dia masih  berusaha menyelamatkan pernikahan mereka.

Ariana Grande restui Dalton Gomez punya pacar baru. (Foto: Instagram/@arianagrande)

“Namun usaha Dalton tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah perjalanan itu, mereka bertemu dan sepakat untuk berpisah baik-baik karena sebelumnya pun mereka berteman baik,” kata sumber tersebut.

Halaman:
1 2
