Rossa Bakal Polisikan Pemilik Akun TikTok yang Mencemarkan Nama Baiknya

JAKARTA - Rossa bersama manajemennya tak ingin tinggal diam menanggapi kemunculan video di konten TikTok yang viral pada Senin, 17 Juli 2023 kemarin. Bahkan penyanyi 44 tahun itu disebut akan membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Sebelumnya, pada Senin, 17 Juli 2023 kemarin, sempat muncul sebuah video di akun TikTok yang membagikan cuplikan ketika Rossa konser di Malaysia. Dalam video itu, Rossa dituding mengabaikan Betrand Peto dan malah asyik berinteraksi dengan Rizky Febian di atas panggung, sambil membawakan lagu Pudar.

Tat terima namanya menjadi jelek lantaran dianggap mengabaikan Betrand Peto, Rossa melalui manajemennya mengatakan bahwa ia akan melaporkan pemilik akun @Thariez ke pihak berwajib. Bahkan, ia pun berharap agar pelaku penyebaran video hoax itu dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Dengan ini SAYA memberikan tanggapan terkait issue yang sedang viral dari akun @THARIEZ di tiktok. Di mana akun tersebut telah dengan sengaja memposting VT penggalan Konser Rossa @itsrossa910 di Zepp Kuala Lumpur Malaysia dan memberikan narasi yang sifatnya FITNAH, BERITA BOHONG, MENYESATKAN, MENCEMARKAN NAMA BAIK, PROVOKATIF, & MENGGIRING OPINI NEGATIF PUBLIK," ujar Intan selaku President Director dari manajemen Rossa.

"DENGAN INI SAYA MENEGASKAN BAHWA ISI KONTEN ITU “ TIDAK BENAR. Saya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk DIPROSES sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," sambungnya.