Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Zombieland, Segala Upaya Bertahan Hidup dari Serbuan Zombie

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:30 WIB
Sinopsis Film Zombieland, Segala Upaya Bertahan Hidup dari Serbuan Zombie
Sinopsis Film Zombieland (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Zombieland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Zombieland adalah film komedi zombie pasca-apokaliptik yang disutradarai oleh Ruben Fleischer dan ditulis oleh Rhett Reese dan Paul Wernick.

Film ini dibintangi Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, dan Bill Murray. Dalam film tersebut, Tallahassee (Harrelson), Columbus (Eisenberg), Wichita (Stone), dan Little Rock (Breslin) melakukan perjalanan lintas negara yang diperpanjang untuk menemukan tempat perlindungan yang bebas dari zombie.

Zombieland menerima ulasan positif dari para kritikus. Di Rotten Tomatoes, film tersebut mendapat peringkat persetujuan 89% berdasarkan ulasan dari 259 kritikus, dengan rata-rata peringkat 7,4/10.

Sinopsis Film Zombieland

Penyakit sapi gila bermutasi menjadi menular ke manusia dan mengubahnya menjadi zombie, penyintas epidemi disarankan untuk menggunakan kota asal mereka sebagai nama panggilan saat bertemu dengan penyintas lainnya, agar tidak terikat dengan mereka dan melindungi diri.

Sinopsis Film Zombieland

Columbus, seorang mantan mahasiswa bertahan hidup dari zombie dengan cara yang unik. Ia melakukan perjalanan dari Austin, Texas, menuju Columbus, Ohio, untuk mencari orang tuanya. Dalam perjalanan, dia bertemu Tallahassee, yang dengan enggan setuju untuk menemani Columbus menuju Ohio. Dalam perjalanan, dia menyebutkan kepada Columbus, dia merindukan anak anjingnya, Buck, yang dibunuh oleh zombie.

Pasangan itu bertemu dengan saudara perempuan penipu Wichita dan Little Rock, yang menipu Tallahassee dan Columbus dan mencuri senjata mereka dan Escalade setelah Little Rock berpura-pura digigit zombie. Kedua pria itu menemukan Hummer H2 kuning yang sarat dengan senjata dan melanjutkan perjalanan sebelum bertemu dengan jebakan lain yang dipasang oleh gadis-gadis itu, yang menyandera mereka.

Tallahassee mencuri senjatanya kembali dan berselisih dengan Wichita, sampai Columbus turun tangan dengan mengatakan bahwa mereka memiliki masalah yang lebih besar untuk dikhawatirkan, mengakibatkan gencatan senjata yang tidak nyaman di antara mereka.

Para suster mengungkapkan bahwa mereka akan pergi ke taman hiburan Pacific Playland di Los Angeles, sebuah area yang konon bebas dari zombie. Setelah mengetahui kampung halamannya telah dihancurkan, dan orang tuanya kemungkinan besar terbunuh, Columbus dan Tallahassee memutuskan untuk menemani mereka ke taman hiburan.

Saat rombongan mencapai Hollywood, Tallahassee mengarahkan mereka ke rumah Bill Murray. Tallahassee dan Wichita bertemu Murray, tidak terinfeksi dan menyamar sebagai zombie, dan mereka mengerjai Columbus dan Little Rock dengan membuatnya berpura-pura menjadi zombie, hanya untuk Columbus yang secara tidak sengaja membunuh Murray. Columbus segera menyadari bahwa "Buck" sebenarnya adalah putra Tallahassee, yang terinfeksi dan meninggal akibatnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement