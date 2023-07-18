Sinopsis Film Zombieland, Segala Upaya Bertahan Hidup dari Serbuan Zombie

JAKARTA - Sinopsis film Zombieland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Zombieland adalah film komedi zombie pasca-apokaliptik yang disutradarai oleh Ruben Fleischer dan ditulis oleh Rhett Reese dan Paul Wernick.

Film ini dibintangi Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, dan Bill Murray. Dalam film tersebut, Tallahassee (Harrelson), Columbus (Eisenberg), Wichita (Stone), dan Little Rock (Breslin) melakukan perjalanan lintas negara yang diperpanjang untuk menemukan tempat perlindungan yang bebas dari zombie.

Zombieland menerima ulasan positif dari para kritikus. Di Rotten Tomatoes, film tersebut mendapat peringkat persetujuan 89% berdasarkan ulasan dari 259 kritikus, dengan rata-rata peringkat 7,4/10.

Sinopsis Film Zombieland

Penyakit sapi gila bermutasi menjadi menular ke manusia dan mengubahnya menjadi zombie, penyintas epidemi disarankan untuk menggunakan kota asal mereka sebagai nama panggilan saat bertemu dengan penyintas lainnya, agar tidak terikat dengan mereka dan melindungi diri.

Columbus, seorang mantan mahasiswa bertahan hidup dari zombie dengan cara yang unik. Ia melakukan perjalanan dari Austin, Texas, menuju Columbus, Ohio, untuk mencari orang tuanya. Dalam perjalanan, dia bertemu Tallahassee, yang dengan enggan setuju untuk menemani Columbus menuju Ohio. Dalam perjalanan, dia menyebutkan kepada Columbus, dia merindukan anak anjingnya, Buck, yang dibunuh oleh zombie.

Pasangan itu bertemu dengan saudara perempuan penipu Wichita dan Little Rock, yang menipu Tallahassee dan Columbus dan mencuri senjata mereka dan Escalade setelah Little Rock berpura-pura digigit zombie. Kedua pria itu menemukan Hummer H2 kuning yang sarat dengan senjata dan melanjutkan perjalanan sebelum bertemu dengan jebakan lain yang dipasang oleh gadis-gadis itu, yang menyandera mereka.

Tallahassee mencuri senjatanya kembali dan berselisih dengan Wichita, sampai Columbus turun tangan dengan mengatakan bahwa mereka memiliki masalah yang lebih besar untuk dikhawatirkan, mengakibatkan gencatan senjata yang tidak nyaman di antara mereka.

Para suster mengungkapkan bahwa mereka akan pergi ke taman hiburan Pacific Playland di Los Angeles, sebuah area yang konon bebas dari zombie. Setelah mengetahui kampung halamannya telah dihancurkan, dan orang tuanya kemungkinan besar terbunuh, Columbus dan Tallahassee memutuskan untuk menemani mereka ke taman hiburan.

Saat rombongan mencapai Hollywood, Tallahassee mengarahkan mereka ke rumah Bill Murray. Tallahassee dan Wichita bertemu Murray, tidak terinfeksi dan menyamar sebagai zombie, dan mereka mengerjai Columbus dan Little Rock dengan membuatnya berpura-pura menjadi zombie, hanya untuk Columbus yang secara tidak sengaja membunuh Murray. Columbus segera menyadari bahwa "Buck" sebenarnya adalah putra Tallahassee, yang terinfeksi dan meninggal akibatnya.

