Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Star Media Nusantara x OPPAL Hibur Pengunjung Mall, Ajak Menggalau Ria hingga Berjoget

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |01:02 WIB
Star Media Nusantara x OPPAL Hibur Pengunjung Mall, Ajak Menggalau Ria hingga Berjoget
Star Media Nusantara x Oppal
A
A
A

JAKARTA - Star Media Nusantara bersama OPPAL menghadirkan OPPAL JamSation Special “Journey of The Stars”, Selasa 18 Juli 2023, di Hublife Jakarta, Grogol, Jakarta Barat. Talenta muda berbakat yang merupakan jebolan berbagai ajang pencarian bakat, X Factor Indonesia, KDI, Indonesian Idol, serta The Voice Kids Indonesia turut memeriahkan acara ini untuk menghibur para pengunjung mall.

Mereka mengajak penonton untuk bergalau ria, meluapkan segala perasaan yang ada di dalam hati hingga berjoget dan bergoyang bersama.

Star Media Nusantara x OPPAL Hibur Pengunjung Mall, Ajak Menggalau Ria hingga Berjoget

Di sesi pertama, Alfredo, Aziz, Jelita Jely, Putu Maydea, dan Nikita bergantian untuk menghibur para penonton dengan lagu-lagu bertema cinta yang merepresentasikan beragam perasaan, sedih, kecewa, marah, serta tentunya bahagia.

Sekitar pukul 18.50, Alfredo naik ke atas panggung sebagai penampil pembuka dengan membawakan lagu Soulmate dari Kahitna. Alfredo mengawali penampilannya dengan curhat kepada penonton mengenai perasaannya yang selalu saja galau sehingga lagu Soulmate ini terasa begitu relate dengan apa yang selalu dirasakannya.

Bahkan di lagu kedua, Alfredo sukses menghipnotis para penonton untuk merasakan kegalauan sama sepertinya lewat lagu Fall In Love Alone milik Stacey Ryan.

Penampilan dilanjutkan dengan Putu Maydea yang menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Semesta Belum Terima. Putu Maydea yang mengenakan outfit serba hitam itu terlihat mempertegas perasaan hampa, kelam, gelap, yang dirasakan ketika menyanyikan lagunya.

"Temen-temen ada yang pacaran gak direstui orang tuanya? Pacaran ternyata disukai temen sendiri? Oke, Semesta Belum Terima dari Putu Maydea," ujar Putu Maydea mengawali penampilannya.

Usai diajak bergalau ria bersama Alfredo dan Putu Maydea, emosi penonton mendadak dibawa bersenang-senang bersama dengan gaya menggemaskan jebolan KDI Jelita Jely dan jebolan The Voice Kids Indonesia, Nikita Mawarni.

Jelita Jely terlebih dahulu mengajak penonton berjoget melalui lagu miliknya, Dulu Semua Indah dan dilanjutkan dengan bergoyang santai melalui lagu Komang versi dangdut. Suara unik Jelita Jely saat berinteraksi dengan penonton mengundang gelak tawa, jauh berbeda dengan suara menggelegarnya saat bernyanyi.

Setelah itu, giliran Nikita yang mengajak penonton sedikit bergoyang lewat keceriaan yang ditampilkannya melalui lagu miliknya berjudul Menyambut Bahagia. Sesuai judul lagunya, Nikita sukses mengajak penonton berbahagia dengan gaya ceria nan enerjik yang ada pada dirinya.

Nikita pun sukses membuat penonton bernyanyi bersama tanpa dikomando melalui lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi milik HIVI dan mengajak penonton melambaikan tangan menggerakkan ponsel di tangan dengan flashlight yang menyala.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3111996/lina_priscilla-tri8_large.jpg
Tangan Dingin Lina Priscilla Jadi Kunci Kesuksesan Melahirkan Talenta Berbakat Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/598/3111961/lina_priscilla-DHqp_large.jpg
Peran Lina Priscilla dalam Mengembangkan Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/205/3068373/artis_star_media_nusantara-gIPr_large.jpg
16 Artis Star Media Nusantara Masuk Nominasi Asian Television Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/205/3011302/ketika-novia-bachmid-hingga-nuca-hibur-penumpang-kereta-panoramic-dalam-travel-with-stars-evMV7zdTMu.jpg
Ketika Novia Bachmid hingga Nuca Hibur Penumpang Kereta Panoramic dalam Travel with Stars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/598/3009294/star-media-nusantara-dan-hypermind-bawa-teknologi-ai-virtual-talent-di-indonesia-menembus-pasar-global-vWCc8gLWWi.jpg
Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/33/3009215/kerja-sama-dengan-pt-kai-star-media-nusantara-hadirkan-travel-with-the-stars-1VF6Qc5tRJ.jpg
Kerja Sama dengan PT KAI, Star Media Nusantara Hadirkan Travel With The Stars
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement