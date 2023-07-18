Star Media Nusantara x OPPAL Hibur Pengunjung Mall, Ajak Menggalau Ria hingga Berjoget

JAKARTA - Star Media Nusantara bersama OPPAL menghadirkan OPPAL JamSation Special “Journey of The Stars”, Selasa 18 Juli 2023, di Hublife Jakarta, Grogol, Jakarta Barat. Talenta muda berbakat yang merupakan jebolan berbagai ajang pencarian bakat, X Factor Indonesia, KDI, Indonesian Idol, serta The Voice Kids Indonesia turut memeriahkan acara ini untuk menghibur para pengunjung mall.

Mereka mengajak penonton untuk bergalau ria, meluapkan segala perasaan yang ada di dalam hati hingga berjoget dan bergoyang bersama.

Di sesi pertama, Alfredo, Aziz, Jelita Jely, Putu Maydea, dan Nikita bergantian untuk menghibur para penonton dengan lagu-lagu bertema cinta yang merepresentasikan beragam perasaan, sedih, kecewa, marah, serta tentunya bahagia.

Sekitar pukul 18.50, Alfredo naik ke atas panggung sebagai penampil pembuka dengan membawakan lagu Soulmate dari Kahitna. Alfredo mengawali penampilannya dengan curhat kepada penonton mengenai perasaannya yang selalu saja galau sehingga lagu Soulmate ini terasa begitu relate dengan apa yang selalu dirasakannya.

Bahkan di lagu kedua, Alfredo sukses menghipnotis para penonton untuk merasakan kegalauan sama sepertinya lewat lagu Fall In Love Alone milik Stacey Ryan.

Penampilan dilanjutkan dengan Putu Maydea yang menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Semesta Belum Terima. Putu Maydea yang mengenakan outfit serba hitam itu terlihat mempertegas perasaan hampa, kelam, gelap, yang dirasakan ketika menyanyikan lagunya.

"Temen-temen ada yang pacaran gak direstui orang tuanya? Pacaran ternyata disukai temen sendiri? Oke, Semesta Belum Terima dari Putu Maydea," ujar Putu Maydea mengawali penampilannya.

Usai diajak bergalau ria bersama Alfredo dan Putu Maydea, emosi penonton mendadak dibawa bersenang-senang bersama dengan gaya menggemaskan jebolan KDI Jelita Jely dan jebolan The Voice Kids Indonesia, Nikita Mawarni.

Jelita Jely terlebih dahulu mengajak penonton berjoget melalui lagu miliknya, Dulu Semua Indah dan dilanjutkan dengan bergoyang santai melalui lagu Komang versi dangdut. Suara unik Jelita Jely saat berinteraksi dengan penonton mengundang gelak tawa, jauh berbeda dengan suara menggelegarnya saat bernyanyi.

Setelah itu, giliran Nikita yang mengajak penonton sedikit bergoyang lewat keceriaan yang ditampilkannya melalui lagu miliknya berjudul Menyambut Bahagia. Sesuai judul lagunya, Nikita sukses mengajak penonton berbahagia dengan gaya ceria nan enerjik yang ada pada dirinya.

Nikita pun sukses membuat penonton bernyanyi bersama tanpa dikomando melalui lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi milik HIVI dan mengajak penonton melambaikan tangan menggerakkan ponsel di tangan dengan flashlight yang menyala.

