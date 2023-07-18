Kemas Ulang Lagu Gerimis, Kla Project Gandeng Jolene Marie

JAKARTA - Lagu Gerimis dibawakan kembali oleh Kla Project. Tak sendiri, kali ini Katon dkk mengajak Jolene Marie dalam mengemas ulang lagu Gerimis.

Kla Project meracik kembali aransemen lagu tersebut dan memberikan sentuhan warna yang lebih bernuansa kekinian dengan menggandeng Jolene Marie sebagai pengisi vokal tambahan yang memberi nuansa manis lintas generasi.

Gerimis sendiri merupakan salah satu hits dari album KLAkustik 1 yang rilis pada tahun 1996, lagu yang banyak digandrungi generasi 80-an ini begitu hits kala itu.

Jolene Marie memang dikenal memulai karirnya di dunia kecantikan. Tak sampai di situ gadis cantik kelahiran California Amerika Serikat ini kemudian melanjutkan karier dengan terjun di dunia akting terutama lewat layar lebar.

Tidak merasa puas sampai disitu Jolene Marie juga ternyata memiliki kegemaran dari kecil di bidang tarik suara. Jolene merasa tertantang untuk terus dapat menunjukan kemampuannya di bidang olah vokal, terbukti setelah sempat merilis single pertama nya di tahun 2022 (Terlalu Percaya Kamu cipt.Rayen Pono),

Gadis berdarah Manado Amerika ini menjadi bagian dari album 35th Tribute to Katon Bagaskara, Adi Adrian, dan Lilo dengan menjadi rekan duet Katon Bagaskara di lagu Gerimis 2023.

"Pastinya merasa bangga karena dipercaya untuk terlibat di lagu Gerimis ini, Kla Project itu band legendaris dengan banyak hits, menjadi bagian dari Album ini lewat lagu Gerimis pastinya adalah kebahagiaan & kebanggaan buat aku," ujar Jolene saat berbincang dengan media.