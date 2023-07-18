Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Kolaborasi For Revenge dan Wika Salim di Lagu Jeda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:35 WIB
Intip Kolaborasi For Revenge dan Wika Salim di Lagu Jeda
For Revenge dan Wika Salim (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - For Revenge (fR) mengajak Wika Salim untuk berkolaborasi di single remake berjudul Jeda. Proyek ini akhirnya bisa terealisasi usai tertunda sejak tahun lalu.

“Ini adalah proyek yang sempat tertunda di tahun 2022. Tidak lama setelah perilisan lagu Jeda, kami ingin membuat sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, berkolaborasi dengan penyanyi dangdut. Adalah Wika Salim yang jadi opsi pertama. Rencana itu akhirnya terwujud saat ini,” terang Boniex sang vokalis.

For Revenge dan Wika Salim

Diketahui, Jeda ada lagu tentang sebuah akhir hubungan yang sangat kompleks. Sebuah hubungan yang dimulai dengan salah, akan berakhir dengan salah pula.

Halaman:
1 2
