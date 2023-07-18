Tak Hanya Hobi, Ini Alasan Andra Ramadhan Jadi Gitaris

JAKARTA - Andra Ramadhan menjadi salah satu gitaris terbaik di Indonesia. Di Dewa 19, posisi Andra tak tergantikan. Andra bersama Ahmad Dhani telah membawa Dewa 19 ke puncak popularitas industri musik Indonesia.

Andra mengungkapkan alasan dirinya lebih tertarik bermain gitar. Ia sempat ingin bermain drum namun karena kondisi rumah tak memungkinkan, Andra memilih untuk bermain gitar.

BACA JUGA: Album Dewa 19 Favorit Andra Ramadhan

"Karena gue tinggalnya di kampung terus nggak mungkin punya ruangan yang kedap gitu, orang tua bilang, 'nih pasti berisik tetangga pasti protes kalau kamu main drum', wah iya ya," tutur Andra di Channel YouTube SiCepat Ekspres.