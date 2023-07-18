Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tak Hanya Hobi, Ini Alasan Andra Ramadhan Jadi Gitaris

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |23:01 WIB
Tak Hanya Hobi, Ini Alasan Andra Ramadhan Jadi Gitaris
Tak Hanya Hobi, Ini Alasan Andra Ramadhan Menjadi Gitaris (Foto: IG Andra)
JAKARTA - Andra Ramadhan menjadi salah satu gitaris terbaik di Indonesia. Di Dewa 19, posisi Andra tak tergantikan. Andra bersama Ahmad Dhani telah membawa Dewa 19 ke puncak popularitas industri musik Indonesia.

Andra mengungkapkan alasan dirinya lebih tertarik bermain gitar. Ia sempat ingin bermain drum namun karena kondisi rumah tak memungkinkan, Andra memilih untuk bermain gitar.

"Karena gue tinggalnya di kampung terus nggak mungkin punya ruangan yang kedap gitu, orang tua bilang, 'nih pasti berisik tetangga pasti protes kalau kamu main drum', wah iya ya," tutur Andra di Channel YouTube SiCepat Ekspres.

