Fans Fanatik Cetak Gambarnya di Kaos, Angie Zelena Terharu

JAKARTA - Angie Zelena tampil di DreamMark Festival 2023 yang digelar di Dago Dream Park, Bandung. Angie terlihat begitu bersemangat, apalagi ia akan tampil ditemani oleh Meiska, teman seangkatan ketika mereka berpartisipasi dalam ajang The Voice Kids 2018.

“Rasanya sangat senang bisa mendapat kesempatan untuk tampil di panggung, apalagi ditemani Meiska, seangkatan di The Voice dan sekarang barengan se Label di Sony Music. Ahahhaha apakah ini memang rencana panitia kalau saya pingsan ya… ,” ujar Angie yang selalu ceria bahkan disaat kurang fit pun.

BACA JUGA: Angie Zelena Pilih Bermusik karena Hal Unik Ini

Meiska menghampiri Angie dan juga mengajak diskusi Bandnya. Ternyata mereka membahas rencana untuk menggaet para penonton.

“Akhirnya kami memutuskan merubah sedikit urutan lagu yang sebelumnya telah disusun, tapi ini gak masalah. Apalagi player bandku juga sudah sangat familiar dengan lagu ini begitu juga aku. Ya lagu pertama kita membawakan single Perdana Bang Jaz Hayat, yaitu Dari Mata. Dan terbukti rencananya sukses. Penonton yang masih tersebar di berbagai area akhirnya mulai nengok dan merapat ke panggung kita,” tambahnya.

Dalam keseruan tersebut, ada hal yang membuat Angie makin bersemangat. Memang penonton festival ini Sebagian mungkin sudah mendengar tentang Angie, tapi kalau ada yang muncul mengenakan kaos bergambar Angie, wah ini baru luar biasa.

“Aku kaget banget ada yang datang pake kaos bergambar aku, fotonya pun dari single Bulan Penuh. Makin merasa disemangatin aku tuh. Dengan audiens yang responsive gini enak tektokannya. Tadi aja ada yang sing along sama Meiska.. pokoknya seru hari ini,” komentar Angie.

Turun dari panggung, raut wajahnya sangat Bahagia, terlihat ia langsung menghampiri Meiska dan berpelukan jejingkrakan. Keduanya pun sempat berhenti ketika dihampiri oleh managernya, tapi seketika mereka pun kembali lompat kegirangan.

“Aku sangat bersyukur kalo hari ini berjalan baik. Aku memang memberikan effort lebih untuk hari ini, karena baru keluar dari rumah sakit, aku extra prepare takut ada yang terlewat. Dan alhamdulillah membuahkan hasil, karena ada yang melihat penampilan hari ini aku pun diminta untuk tampil di bulan September nanti. Doakan agar segala sesuatunya dilancarkan ya,” ujar Angie sambil kembali masuk ke tandasnya.