Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keseruan Meiska, Andrea Tanzil hingga Aruma Usai Manggung

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |23:30 WIB
Keseruan Meiska, Andrea Tanzil hingga Aruma Usai Manggung
Showcase Yang Tau-Tau Aja (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Usai showcase Yang Tau-Tau aja di Bali, Aziz Hedra, Aruma, Jesenn, Raissa, Ramadhani, Mea Shahira, Andrea Tanzil dan Meiska saling bercengkrama. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, kongkow bareng dan bertukar pikiran.

“Biasanya abis manggung itu kita beberes dan pulang, ini malah excited mau kumpul setelah acara, Jarang-jarang bisa kumpul bareng teman-teman seperjuangan dan seangkatan di Sony Music. Aku sih sudah siap jadi host yang baik,” ujar Meiska.

Keseruan Meiska, Andrea Tanzil hingga Aruma Usai Manggung

Awalnya saat soundcheck ada celetukan “Habis acara ini kita bikin apa?”. Celetukan itu disambut riuh tawa. Namun wacana tersebut selalu dibahas oleh tiap-tiap dari mereka. Hingga akhirnya ucapan Aziz yang meyakinkan mereka.

“Kalian beneran pada extend dong, kan kuliah lagi libur dan ini pertama kalinya gue ke Bali.. masa pada langsung pulang?,” ujar Aziz Hedra mencoba meyakinkan yang lainnya.

“Ah yang bener lo baru pertama kali ke Bali? Kemana aja lo selama ini ahahahaha ,” Jesenn menimpali dengan candaan. “Kaget juga pas tau ini pertama kalinya Aziz ke Bali, ya pasti ditemani dong, good timing banget ya,”

Akhirnya mereka semua sepakat untuk menemani Aziz extend di Bali. Bahkan mereka memutuskan untuk mencari villa yang agak luas agar mereka bisa tinggal bersama.

“Seneng banget akhirnya bisa nyampe ke Bali, untuk bermusik dan berlibur. Walau emang cukup singkat tapi sangat berarti. Paling checklist aku pengen liat Pantai Kute, nyantai di Pantai Seminyak dan Tanah Lot,” lanjut Aziz.

“Kita tuh akhirnya dapet satu rumah yang cukup besar dan kamar cukup untuk kita, tapi sepertinya kita semua malah selalu ada ruang tengahnya hahahaha kayaknya semua pada FOMO deh hAAHAHHAHa, tapi bener banget sih gue extend.. its really one moment that I will never forget” tambah Andy, sapaan akrab Andrea Tanzil.

Seperti wisatawan Bali lainnya, mereka pun memutuskan untuk menyewa motor demi kelancaran transportasi. Dan tujuan mereka berikutnya adalah makan. Dan mereka pun mengarah menuju area Campuhan, Ubud. Dengan maksud mengejar late-lunch, lalu melewati Bukit Campuhan dan diakhiri ngopi sore.

Namun di tengah perjalanan, hujan deras menggagalkan niat mereka. Walaupun demikian, raut wajah bahagia menghiasi wajah mereka. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Villa dengan membeli makanan seadanya yang mereka temui dalam perjalanan.

“Tapi asli deh malem-malem naik motor rame-rame barengan, trus kehujanan kuyup pula, entah kenapa kita malah ketawa. Ketika sudah reda, kita pun mengarah balik ke villa. Apalagi kata Aziz dia nyetok mie instan hahahaha,” Mea Shahira menambahkan.

Aruma pun ikut menimpali, “Kejadian kayak gini kalo aku sendiri sih pasti udah bete abis, ini kita malah ketawa abis, padahal capek dan kelaparan lho ahahahaha..,”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109213/berlliana_lovell-U2zg_large.jpg
Syuting Bareng, Berlliana Lovell Sebut Shin Tae Yong Sosok Humble dan Sweet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement