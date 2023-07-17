Makin Mesra dengan Max Adam, Wika Salim Segera Menikah?

JAKARTA - Wika Salim akhirnya go public pacar barunya Max Adam. Wika Salim beberapa kali mengunggah foto kemesraan bareng kekasihnya tersebut. Alhasil membuat sebagian berharap keduanya segera ke jenjang pernikahan.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023) Wika enggan berkomentar banyak soal hubungannya tersebut. Dia hanya meminta doa agar segera melepas masa lajangnya, ketika sebelumnya sempat gagal membina bahtera rumah tangga.

"Status lajang, doain aja umurnya sudah nggak terlalu muda. Jadi mudah-mudahan kalau Allah sudah berkehendak, mudah-mudahan saya bisa melepas masa lajangnya," ujar Wika Salim.

Bukan cuma itu, awak media sempat menyinggung soal berpacaran dengan Max Adam beda keyakinan. Perempuan berusia 31 tahun itu menyebut sebelum ke jenjang pernikahan, tentunya persoalan-persoalan itu harus terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kata siapa? Aku Alhamdulillah berhubungan dengan siapapun, apapun konsekuensinya yang menjadi masalah. Sebelum lanjut ke jenjang selanjutnya, sudah kami selesaikan apapun yang kira-kira bisa jadi masalah,"jelas Wika Salim

Kendati demikian, Wika mengaku kalau keluarga menyerahkan semuanya kepada dirinya, untuk memilih pasangan hidupnya kedepan. Karena sebelumnya, sang pedangdut sendiri sempat gagal membina bahtera rumah tangga dengan Candra Permana.

BACA JUGA: