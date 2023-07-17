Advertisement
Tumor Kelenjar Getah Bening, Siti Badriah Alami Benjolan Sebesar Kepalan Tangan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:41 WIB
Tumor Kelenjar Getah Bening, Siti Badriah Alami Benjolan Sebesar Kepalan Tangan
Siti Badriah alami tumor kelenjar getah bening (Foto: IG Siti Badriah)
JAKARTA - Siti Badriah alias Sibad mengaku sebelum menjalani operasi tumor kelenjar getah bening, benjolan awalnya seperti jerawat. Rupanya telah membesar dengan ukuran kepalan tangannya.

Hal ini disampaikan Sibad, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Senin (17/7/2023). Dia juga menyebut kalau dari awal, dirinya tidak melakukan waxing untuk menghilangkan bulu-bulu di ketiaknya.

Siti Badriah alami tumor kelenjar getah bening

Persoalan ini menjadi diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya tumor kelenjar getah bening, dengan timbulnya benjolan di ketiak kanannya.

"Dia itu bakalan muncul gara-gara kalau waxing, sering cukuran gitu, sedangkan aku enggak pernah cukuran, menghilangkan bulu-bulu itu kayak dilaser," ujar Sibad.

"Dokter bingung kenapa ada disitu, kelenjar itu udah diambil terus dimasukin ke lab biar dicari tahu ada kelenjar di ketiak,"sambungnya.

Dalam kesempatan itu, awak media menyinggung penyakit tumor kelenjar getah bening, disinyalir penyakit turunan. Istri Krisjiana Baharuddin itu tidak mengetahui persoalan itu secara pasti.

"Enggak ada, enggak tahu sih, (sakitnya tahun ini) baru tahun ini,"ucap Sibad secara singkat.

Halaman:
1 2
