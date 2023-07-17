Tantri Sempat akan Keluar dari Kotak, Ini Alasannya

JAKARTA - Vokalis Kotak, Tantri Syalindri mengaku jika dirinya sempat ingin hengkang dari grup band yang membesarkan namanya. Peristiwa tersebut diakuinya terjadi pada 2018 lalu.

Kepada Soleh Solihun, ibu dua anak ini mengatakan bahwa ada sebuah pemicu yang membuatnya hampir cabut dari Kotak. Bukan soal anak, tetapi lantaran merasa jenuh dengan rutinitas manggung.

"Sempat ada terpikir mau lepas dari Kotak? Tahun berapa?," tanya Soleh Solihun, dikutip dari akun TikTop @authenticity_id.

"Ada, tahun 2018. Pemicunya bukan karena anak, tapi jenuh dengan rutinitas. Terlalu sering manggung itu tidak baik teman-teman," jawab Tantri.

Lebih lanjut, istri dari Arda Naff ini tak menampik jika dirinya pernah bertengkar dengan salah satu personel Kotak.

"Berantem nggak?," tanya Soleh lagi.

"Iya (berantem), sama Cella. Kalau Chua orangnya fleksibel, bisa loncat kanan, loncat kiri, dia sangat acuh," ucap Tantri.

Sementara itu, Tantri sendiri mengatakan bahwa pertengkarannya dengan Cella membuat keduanya merasa paling benar. Sampai-sampai Tantri pun hampir memutuskan untuk keluar dari band tersebut.