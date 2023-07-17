Minta Sule Berhenti Beri Nafkah untuk Anak, Nathalie Holscher: Insya Allah Saya Bisa

JAKARTA - Nathalie Holscher akhirnya angkat suara setelah banyak dihujat netizen. Terkait soal nafkah anak Rp25 juta yang diberikan oleh mantan suaminya, Sule.

Tampaknya Nathalie Holscher sudah merasa muak selalu disudutkan soal harta, kini ia mengaku ingin memulai lembaran hidup baru.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta harta dan harta," tulis Nathalie Holscher dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (17/7/2023).

Oleh karena itu, Nathalie Holscher pun meminta agar Sule berhenti memberikan nafkah untuk anak semata wayangnya, Adzam Adriansyah Sutisna.

Bukan cuma nafkah Rp25 juta, perempuan 30 tahun itu memperbolehkan Sule mengambil rumah hingga mobil yang sudah diberikan kepadanya.

"Bisa di setop aja bulanan Adzam, mobil, rumah silahkan ambil. Insyaallah saya bisa melalui semua bersama anak saya," sambung Nathalie Holscher.

Perempuan yang sempat berprofesi sebagai DJ ini bahkan menyinggung soal rasa sakitnya karena selalu berkorban demi ayah Rizky Febian itu.

BACA JUGA: