HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disangka Jerawat, Siti Badriah Tak Menyangka Dirinya Idap Tumor Kelenjar Getah Bening

Selvianus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:37 WIB
Disangka Jerawat, Siti Badriah Tak Menyangka Dirinya Idap Tumor Kelenjar Getah Bening
Siti Badriah alami tumor kelenjar getah bening (Foto: IG Siti Badriah)
A
A
A

JAKARTA - Siti Badriah baru saja menjalani operasi tumor kelenjar getah bening di bagian ketiak kanan. Awalnya ia menganggap kalau seperti jerawat, namun lama kelamaan membesar.

Melihat penyakit semakin gawat, perempuan akrab disapa Sibad memutuskan untuk menjalani pengobatan. Dengan mendapatkan saran dari dokter, untuk melakukan operasi atas penyakit dialaminya tersebut.

 Siti Badriah alami tumor kelenjar getah bening

"Dari awal kecil kayak jerawat, aku ngerasa kayak jerawat doang, bulan kedua makin besar. Sudah yang kedua itu kecuali kecil tapi yang kemarin mau lebaran Idul Adha agak segini dan aku cuekin, bentar juga hilang," kata Sibad saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

"Perputarannya pesat, pas besar itu aku udah enggak kuat. Makanya aku putusin, tadinya mau berobat aja, siapa tahu bisa disuntik atau apa. Pas dibawa ke rumah sakit dokter menyarankan diangkat,"lanjutnya.

Dengan mengidap penyakit tumor kelenjar getah bening, pelantun Lagi Syantik ini mengaku heran. Lantaran sedari awal, dirinya tidak pernah melakukan waxing untuk menghilangkan bulu-bulu di ketiaknya.

"Dia itu bakalan muncul gara-gara kalau waxing, sering cukuran gitu, sedangkan aku enggak pernah cukuran, menghilangkan bulu-bulu kayak dilaser, dokter bingung kenapa ada disitu,"ucap Sibad.

"Kelenjar itu udah diambil terus dimasukin ke lab biar dicari tahu ada kelenjar di ketiak," katanya lagi.

Lebih lanjut, Sibad mengungkapkan kalau terakhir sebelum memutuskan untuk dioperasi. Benjolan di ketiaknya telah cukup besar, seukuran gumpalan tangannya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
