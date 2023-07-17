Lepas Hijab, Nathalie Holscher Janji Tidak Akan Umbar Foto Seksi

JAKARTA - Keputusan Nathalie Holscher untuk melepas hijabnya menuai banyak pro dan kontra. Di tengah gempuran hujatan, Nathalie ternyata telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak memposting foto seksi. Meski dirinya sudah melepas hijab yang hampir 3 tahun ia pakai.

Janji itu ia ungkapan kepada ustaz Derry Sulaiman lewat sambungan telepon.

"Setelah 20 menit kurang lebih kami bicara, Nathalie yakinkan aku 'ustaz aku nggak akan posting (foto) yang seksi-seksi," ujar ustaz Derry Sulaiman di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Berdasarkan pengakuan Nathalie, rupanya alasan ia berhijab kala itu bukan berasal dari keinginan hatinya sendiri. Melainkan hanya menuruti permintaan mantan suaminya, Sule.

"Dia bilang karena diminta (Sule pakai hijab), Kang Sule dakwah nih, bagus sebagai calon istrinya kalau mau serius berhijab," terang ustaz Derry Sulaiman.