Ingin Hidup Tenang, Nathalie Holscher Minta Sule Setop Nafkahi Adzam

JAKARTA - Nathalie Holscher dengan tegas meminta agar Sule berhenti memberikan nafkah bulanannya untuk sang putra, Adzam Adriansyah Sutisna. Bukan hanya menghentikan nafkah sebesar Rp25 juta per bulan, wanita 30 tahun itu juga meminta Sule mengambil mobil serta rumah yang terlah dipersiapkannya untuk Adzam.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Nathalie mengaku ingin hidup tenang dan memulai kehidupan barunya bersama anak semata wayangnya. Pasalnya, ia lelah dengan segala tudingan miring dan juga hujatan netizen terkait harta yang diberikan Sule padanya dang sang putra.

"Bismillahirrahmanirrahim , saya ingin memulai hidup baru .. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi2 tentang harta harta dan harta .. bisa di setop aja bulanan adzam , mobil , rumah silahkan ambil. Insyaallah saya bisa melalui semua bersama anak saya," ungkap Nathalie Holscher di akun Instagramnya.

Tak cuma itu, wanita yang sempat berprofesi sebagai DJ ini juga mengaku lelah selalu merasakan sakit dan berkorban demi sang mantan suami. Pasalnya, Sule disebut sempat selingkuh darinya, ketika rumah tangganya belum dinyatakan resmi bercerai.

"Sudah cukup kemarin kesakitan saya , sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia2 , ketika dia selingkuh dan chat2an sama wanita lain berikut bukti," jelasnya.

Nahasnya, Nathalie pun mengatakan bahwa Sule sempat berpikir untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Adzam adalah benar anak biologisnya. Termasuk menceritakan bagaimana perasaan Sule ketika pertama kali tahu jika dirinya hamil.