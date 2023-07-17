Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Hidup Tenang, Nathalie Holscher Minta Sule Setop Nafkahi Adzam

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:24 WIB
Ingin Hidup Tenang, Nathalie Holscher Minta Sule Setop Nafkahi Adzam
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher dengan tegas meminta agar Sule berhenti memberikan nafkah bulanannya untuk sang putra, Adzam Adriansyah Sutisna. Bukan hanya menghentikan nafkah sebesar Rp25 juta per bulan, wanita 30 tahun itu juga meminta Sule mengambil mobil serta rumah yang terlah dipersiapkannya untuk Adzam.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Nathalie mengaku ingin hidup tenang dan memulai kehidupan barunya bersama anak semata wayangnya. Pasalnya, ia lelah dengan segala tudingan miring dan juga hujatan netizen terkait harta yang diberikan Sule padanya dang sang putra.

"Bismillahirrahmanirrahim , saya ingin memulai hidup baru .. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi2 tentang harta harta dan harta .. bisa di setop aja bulanan adzam , mobil , rumah silahkan ambil. Insyaallah saya bisa melalui semua bersama anak saya," ungkap Nathalie Holscher di akun Instagramnya.

Tak cuma itu, wanita yang sempat berprofesi sebagai DJ ini juga mengaku lelah selalu merasakan sakit dan berkorban demi sang mantan suami. Pasalnya, Sule disebut sempat selingkuh darinya, ketika rumah tangganya belum dinyatakan resmi bercerai.

Nathalie Holscher dan Adzam

"Sudah cukup kemarin kesakitan saya , sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia2 , ketika dia selingkuh dan chat2an sama wanita lain berikut bukti," jelasnya.

Nahasnya, Nathalie pun mengatakan bahwa Sule sempat berpikir untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Adzam adalah benar anak biologisnya. Termasuk menceritakan bagaimana perasaan Sule ketika pertama kali tahu jika dirinya hamil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement