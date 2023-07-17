Gemas, Cipung Sudah Mulai Belajar Sholat

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung belakangan ini cukup membuat netizen gemes. Dengan tingkah lucunya yang unik, kerap di posting lewat akun Instagram.

Cipung mulai dikenalkan untuk sholat oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai orangtua. Tak lupa Rafathar turut mengajarkan adiknya, yang kini semakin berkembang pesat.

"Kemarin aku diajarkan doa sama papa mama @raffinagita1717 sama Aa juga... Aamiin semoga doa-doa bisa terkabul. Om tante doa apa?? Semoga terkabul juga ya," tulis Raffi Ahmad melalui akun instagram pribadinya, Senin (17/7/2023).

Dalam postingan diunggah, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Rafathar begitu kompak mengenakan kaos berwarna putih. Tampak begitu serius mengajarkan Cipung, begitu cermat mengamati gerakan dari kedua orangtuanya serta kakak kandungnya.

Bukan hanya itu, di slide berikutnya tampak sebuah foto harmonis, dimana Raffi Ahmad dikelilingi oleh Nagita, Rafathar serta Rayyanza turut menciumnya. Alhasil membuat keluarga tersebut begitu harmonis.