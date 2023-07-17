Nathalie Holscher Sebut Sule Sempat Selingkuh hingga Berpikir untuk Tes DNA

JAKARTA - Nathalie Holscher tampaknya gerah menanggapi ocehan netizen terkait keputusannya melepas hijab. Sebab, hal itu berdampak pada komentar lawasnya soal besaran nafkah yang diberikan oleh Sule untuk putranya sebesar Rp25 juta dan dianggap cukup kecil.

Maraknya komentar netizen yang menganggap Nathalie tak bersyukur, ditambah dengan postingan Sule soal biaya susu Rizky Febian, tampaknya membuat emosi ibu satu anak ini sudah tidak bisa lagi ditahan. Melalui akun Instagram pribadinya, Nathalie bahkan sempat mengatakan agar Sule menghentikan nafkah dan uang cicilan mobil Adzam.

"Bismillahirrahmanirrahim , saya ingin memulai hidup baru .. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi2 tentang harta harta dan harta .. bisa di stop aja bulanan adzam , mobil , rumah silahkan ambil. Insyaallah saya bisa melalui semua bersama anak saya ..," ungkap Nathalie Holscher pada keterangan fotonya bersama sang putra.

Bukan cuma itu, dalam tulisannya, wanita 30 tahun ini tampak membongkar borok mantan suaminya. Bukan cuma soal perselingkuhan yang dilakukan saat pernikahan mereka masih berlangsung, Nathalie juga menyebut bahwa Sule sempat menuntut tes DNA ketika Adzam lahir ke dunia.

"Sudah cukup kemarin kesakitan saya , sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia2," bebernya.

"Ketika dia selingkuh dan chat2an sama wanita lain berikut bukti .. saya melahirkan anak saya pun sampai berfikir ingin tes DNA ..," tambahnya.

Lewat unggahannya, Nathalie juga mengungkapkan reaksi Sule ketika mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Seolah tak menginginkan hal tersebut.