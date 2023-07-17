7 Fakta Seputar Teror Video Syur Mirip Hasninda Ramadhani

JAKARTA - Bintang FTV Hasninda Ramadhani harus berhadapan dengan hukum setelah mendapat teror dari orang tak dikenal melalui media sosial. Pelaku bahkan mengklaim, mengantongi puluhan video tak senonoh sang aktris.

Prabowo Febriyanto selaku kuasa hukum sang aktris pun membeberkan lebih detail terkait fakta-fakta di balik teror video syur mirip Hasninda Ramadhani tersebut. Berikut penuturannya saat dihubungi awak media pada 16 Juli 2023.

BACA JUGA: Hasninda Ramadhani Duga Pelaku Teror Video Syur Mirip Dirinya Masih Orang Dekat

1.Teror Lewat Instagram

Sang kuasa hukum menyebut, Hasninda Ramdhani mendapat teror lewat direct message dari orang tak dikenal melalui Instagram. Pelaku mengancam, akan menyebarluaskan video syur mirip kliennya itu ke media sosial.

2.Video Editan

Fakta seputar teror video syur mirip Hasninda Ramadhani. (Foto: Instagram/@hasninda_r)

Prabowo Febriyanto meyakini, kliennya bukanlah bintang video syur seperti yang diklaim pelaku teror. “Menurut saya, itu adalah video editan dari orang yang ingin merusak imej klien saya,” tuturnya.

3.Ada 27 Video

Pelaku teror mengklaim, mengantongi 27 video syur mirip Hasninda Ramadhani dan akan menyebarkan semua video tak senonoh tersebut di media sosial jika sang aktris melapor kepada polisi.

4.Tebus 4 Video

Sebagai pancingan, Hasninda dan kuasa hukumnya meminta pelaku teror untuk mengirimkan video syur yang diklaimnya tersebut. Pelaku kemudian mengirimkan empat video dengan bayaran sebesar Rp9,5 juta.