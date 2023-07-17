Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ray Sahetapy, Aktor Antagonis yang Kini Jatuh Sakit

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |01:30 WIB
Biodata dan Agama Ray Sahetapy, Aktor Antagonis yang Kini Jatuh Sakit
Ray Sahetapy. (Foto: Instagram/@raysahetapy)
JAKARTA - Aktor senior Ray Sahetapy membawa kabar tak menyenangkan. Kondisinya kini sedang menurun dan terbaring sakit.

Kabar ini diketahui dari unggahan sang menantu, Merdianti Octavia. Ia mendampingi sang suami, Rama Sahetapy, datang menjenguk ayah mertuanya.

Belum diketahui sakit yang diderita Ray Sahetapy. Namun, bintang film The Raid ini terlihat berbeda dengan tubuh yang lebih kurus.

Pemilik nama lengkap Ferenc Raymon Sahetapy ini lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 Januari 1956. Ia aktif di dunia hiburan sejak 1980.

Terjun di dunia keartisan merupakan impian Ray sejak remaja. Ia lantas melanjutkan pendidikannya ke Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada 1977 dan lulus pada 1988.

Impian Ray itu pun terwujud dengan debut aktingnya di film Gadis yang rilis pada 1980. Di film ini, ia bertemu dengan Dewi Yull yang menjadi istri pertamanya.

Halaman: 1 2
1 2
