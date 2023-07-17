Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oki Setiana Dewi Sebut Ibunya Sempat Koma dan Henti Jantung Ketika Dirawat di Tanah Suci

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:47 WIB
Oki Setiana Dewi Sebut Ibunya Sempat Koma dan Henti Jantung Ketika Dirawat di Tanah Suci
Oki Setiana Dewi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda dari Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis, Yunifah Lismawati, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit ketika menjalani ibadah haji beberapa waktu lalu. Hal tersebut bahkan sempat dibeberkan langsung oleh Oki yang ikut menemani sang ibunda menjalani ibadah haji.

Dalam videonya di akun YouTube Intens Investigasi, Oki pun membeberkan soal kronologi sampai sang ibunda mendalami sakit dan dirawat di ICU. Nahasnya, istri dari Ory Vitrio ini juga menyebut bahwa sang ibunda sempat mengalami koma dan henti jantung.

"Ibu saya masuk ke rumah sakitnya Indonesia dua hari sebelum wukuf di Arafah," ungkap Oki Setiana Dewi.

"Hari pertama beliau sempat mengalami koma. Sebagai manusia biasa, saya merasakan ketakutan luar biasa, karena ibu saya sudah kuning. Tiga hari setelah itu, berhenti jantung, berhenti nafasnya," tambahnya.

Okie Agustina

Mengetahui kondisi ibundanya kala itu, Oki pun mengaku sudah diminta oleh dokter untuk banyak berdoa. Mengingat kondisi ibundanya kala itu yang sudah cukup memprihatinkan.

"Dokter mengatakan sudah melakukan yang terbaik dengan alat terbaik. Tinggal berdoa kepada Allah. Jadi ini kasus yang sulit. Itu berhenti nafas sampai lima menit," jelasnya.

Diminta untuk terus berdoa, Oki pun mengaku jika dirinya tak pernah putus mendoakan sang ibu hingga kerap mengaji disampingnya.

"Saya bacakan Al-Quran, saya banyak berdoa kepada Allah," bebernya.

