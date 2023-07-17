Momen Lucu Hotman Paris Bertemu Cinta Pertama: Aspri-aspri Saya Kalah!

JAKARTA - Hotman Paris terlihat bahagia kala bertemu dengan pacar pertamanya. Momen spesial itu diunggah di shorts YouTube @HotmanParisShort.

Sang pengacara tampak berada di sebuah acara. Di tengah kerumunan ibu-ibu, Hotman dengan bangga merangkul salah satu perempuan yang ia sebut cinta pertamanya.

"Ini cinta pertamaku. Kami pacaran di belakang rumah. Ini pacarku yang pertama di kampung," ujar Hotman Paris, dikutip pada Senin (17/7/2023).

Seketika suasana langsung riuh. Mereka tampak senang mendengar Hotman dan perempuan berkebaya biru itu bernostalgia tentang masa muda.

Meski hubungan itu sudah lama kandas, tetapi Hotman dan cinta pertamanya itu tak sungkan saling peluk. Bahkan, perempuan itu terus menggenggam erat tangan sang mantan pacar.