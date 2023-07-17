Cerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah Perjuangkan Hak Asuh Anak

JAKARTA - Inge Anugrah tengah berjuang mendapatkan hak asuh anak di tengah proses perceraiannya dengan Ari Wibowo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Inge menganggap selama ini Ari Wibowo terlalu sibuk bekerja sehingga tak memberikan perhatian kepada kedua anaknya.

"Iya setiap hari (Ari Wibowo sibuk bekerja). Iya kami sebagai tergugat dan ibu dari korban merasa bahwa karena aktivitas rutin yang terus menerus rutin setiap hari dari jam 13.00 WIB siang sampai 03.00 WIB subuh ini berarti perhatian kepada anak nggak ada," kata kuasa hukum Inge Anugrah, Thomas Ola Lamaroang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Sementara itu, Thomas menyebut Inge Anugrah ingin kedua anaknya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orangtuanya. Thomas juga mengungkit sederet pengorbanan Inge selama menjadi istri Ari Wibowo.

"Anak sekolah yang antar siapa? Yang masak dan siapkan-siapkan siapa? Itu memang Bu Inge mohon dengan sangat menjadi perhatian karena memang mau anak agar tetap dapat perhatian yang baik," ungkap Thomas.

"Setiap hari memang (anak-anak) ada pada Bu Inge," lanjutnya.