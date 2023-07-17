Alasan Inul Daratista Mau Menikah dengan Adam Suseno meski Terpaut 19 Tahun

JAKARTA - Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno meski terpaut 19 tahun. Kisah cinta pasangan ini memang terbilang cukup unik. Inul mengaku, hubungan mereka awalnya tak direstui sang ayah.

Tak hanya soal perbedaan usia, alasan sang ayah enggan merestui cinta Inul dan Adam dipicu perbedaan ras dan agama. “Jadi dulu, hubungannya kucing-kucingan. Dilaknat sama bapak,” ujarnya lewat Instagram, pada Januari 2023.

Inul Daratista dalam keterangannya menambahkan, “Maklum, bapakku fanatik. Dia muslim sejati abadi. Sedangkan calon menantunya seorang non-muslim dan (turunan) China pula.”

Namun semua perbedaan itu, berhasil mereka taklukkan. Adam memutuskan menjadi mualaf dan mereka menikah, pada 29 Mei 1995. Setelah menikah, Inul mengaku, perbedaan usia tak menjadi persoalan besar baginya.

Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno. (Foto: Instagram/@inul.d)

“Aku sih lebih baik punya pasangan lebih tua karena bisa jadi suami, kakak, bapak, sekaligus teman. Kalau seumuran, harus terus belajar. Meski ada susah tangisnya, tapi aku menikmati sampai usia pernikahan kami 28 tahun,” ujarnya.