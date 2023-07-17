Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Inul Daratista Mau Menikah dengan Adam Suseno meski Terpaut 19 Tahun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:29 WIB
Alasan Inul Daratista Mau Menikah dengan Adam Suseno meski Terpaut 19 Tahun
Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno. (Foto: Instagram/@inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno meski terpaut 19 tahun. Kisah cinta pasangan ini memang terbilang cukup unik. Inul mengaku, hubungan mereka awalnya tak direstui sang ayah.

Tak hanya soal perbedaan usia, alasan sang ayah enggan merestui cinta Inul dan Adam dipicu perbedaan ras dan agama. “Jadi dulu, hubungannya kucing-kucingan. Dilaknat sama bapak,” ujarnya lewat Instagram, pada Januari 2023.

Inul Daratista dalam keterangannya menambahkan, “Maklum, bapakku fanatik. Dia muslim sejati abadi. Sedangkan calon menantunya seorang non-muslim dan (turunan) China pula.”

Namun semua perbedaan itu, berhasil mereka taklukkan. Adam memutuskan menjadi mualaf dan mereka menikah, pada 29 Mei 1995. Setelah menikah, Inul mengaku, perbedaan usia tak menjadi persoalan besar baginya.

Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno meski terpaut 19 tahun. (Foto: Instagram/@inul.d)

Alasan Inul Daratista mau menikah dengan Adam Suseno. (Foto: Instagram/@inul.d)

“Aku sih lebih baik punya pasangan lebih tua karena bisa jadi suami, kakak, bapak, sekaligus teman. Kalau seumuran, harus terus belajar. Meski ada susah tangisnya, tapi aku menikmati sampai usia pernikahan kami 28 tahun,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170721/inul_daratista-E7L0_large.jpg
Inul Daratista Ogah Jadi Anggota DPR: Saya Takut Tidak Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154022/inul_daratista-2IHO_large.jpg
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151190/inul_daratista-KBza_large.jpg
Ungkapan Cinta Inul Daratista untuk Adam Suseno Usai Alami Pendarahan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149299/adam_suseno-pvW6_large.jpg
Kronologi Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Terluka di Kolam Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149293/inul_daratista-3Ajh_large.jpg
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149229/inul_daratista_dan_adam_suseno-KEzB_large.jpg
Inul Daratista Minta Doa, Adam Suseno Harus Dioperasi Lantaran Pembuluh Darah Kaki Robek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement