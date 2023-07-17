Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betrand Peto Dicuekin Rossa, Attitude Rizky Febian Tuai Pujian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:24 WIB
Betrand Peto Dicuekin Rossa, Attitude Rizky Febian Tuai Pujian
Betrand Peto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto menjadi sorotan usai dicuekin Rossa saat tampil di atas panggung bersama. Dalam video yang beredar, Rossa terlihat lebih asyik berinteraksi dengan Rizky Febian ketimbang Betrand Peto.

Awalnya, terlihat Rossa, Rizky Febian dan Betrand Peto tengah sama-sama menyanyikan lagu berjudul Pudar. Hentakan musik yang keras membuat ketiganya berjoget mengikuti alunan lagu.

Akan tetapi, Betrand Peto yang ada di atas panggung justru sama sekali tak diajak Rossa untuk berinteraksi layaknya rekan duet. Bahkan, ia terlihat asyik sendiri dan hanya menganggap keberadaan Rizky Febian sebagai teman duetnya.

Sementara itu, Rizky Febian sempat terlihat menghampiri Betrand dan merangkul pundaknya. Saat ia diminta untuk berdiri di dekat Rossa, wanita 44 tahun itu justru kembali mengabaikan remaja yang akrab disapa Onyo tersebut dan malah kembali asyik bersama Rizky Febian.

Betrand Peto

Melihat video tersebut, netizen sontak menyinggung soal keprofesionalan Rossa sebagai penyanyi yang dijuluki sebagai Diva. Namun, tak sedikit pula yang menyorot attitude Rizky Febian yang terlihat berat hati ketika melihat putra Ruben Onsu tak dianggap.

"Kelihatan banget kalau begini mah. Tp utk a iki nya masih ajak Bertrand. Mungkin dia ngerasa kok teh oca ajak dia aja. Dia jd ga enak, jd ngerangkul Onyo buat sama². Malah ditengahi lg sama teh oca," kata nana***.

Halaman:
1 2
