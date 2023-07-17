Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Disebut Bayar Orang untuk Awasi Aktivitas Inge Anugrah di Tempat Gym

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:04 WIB
Ari Wibowo Disebut Bayar Orang untuk Awasi Aktivitas Inge Anugrah di Tempat Gym
Ari Wibowo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar pada hari ini, Senin (17/7/2023). Sidang tersebut diketahui digelar secara e-court dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum mereka saja.

Dalam sidang kali ini, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar agenda duplik dari pihak tergugat. Bahkan dalam sidang ini, pihak Inge sempat memberikan bantahan terkait kabar perselingkuhan.

"Jadi sidang hari ini dari pihak kita menyampaikan duplik dan jawaban, dan alat-alat bukti. Di dalam duplik yang kita sampaikan dan pihak Ari menyampaikan beberapa hal isu rumah tangga yang beredar kita bantah, misalnya terkait isu pihak ketiga," kata kuasa hukum Inge Anugrah, Thomas Ola Lamaroang, di PN Jakarta Selatan, hari ini.

"Kita bantah bahwa tidak ada itu dalam jawaban duplik kita, sampai hari ini Bu Inge tidak pernah punya pihak ketiga. Dia tetap setia ke pak Ari dan menjaga dua anaknya," sambungnya.

Ari Wibowo

Lebih lanjut, Thomas juga sempat mengatakan bahwa Ari Wibowo sampai membayar orang untuk mengawasi Inge ketika nge-gym. Bahkan ia pun mengklaim memiliki bukti dari tindakan sang aktor yang akan disampaikan di persidangan.

Thomas menduga, hal tersebut dilakukan Ari Wibowo untuk memastikan kebenaran isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Inge.

"Jadi emang Pak Ari dia membayar orang untuk menyelidiki aktivitas bu Inge, jadi memang dia dapat dari aktivitas gym, bukti-bukti seperti itu nanti kita buktikan di Pengadilan," jelasnya.

Sementara itu, pihak Inge pun menilai bahwa Ari Wibowo tidak memiliki kedekatan emosional kepada dua anaknya.Oleh karena itu, dia tengah memperjuangkan hak asuh anak dalam proses sidang cerainya yang masih berjalan.

