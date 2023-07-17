Advertisement
HOT GOSSIP

Sule Kenang Pekerjaannya Sebagai Penabuh Gendang Demi Beli Susu Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:46 WIB
Sule Kenang Pekerjaannya Sebagai Penabuh Gendang Demi Beli Susu Anak
Sule (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian sekaligus penyanyi dan artis peran, Sule, membagikan foto lawasnya ketika dirinya sedang menabuh gendang. Dalam foto tersebut, pria 46 tahun ini terlihat masih cukup muda hingga parasnya dianggap sangat mirip dengan sang putra sulung, Rizky Febian.

Melalui akun Instagramnya, Sule pun membeberkan bahwa kala itu dirinya tengah berjuang untuk bisa membiayai kebutuhan Rizky Febian. Termasuk agar putranya bisa meminum susu. 

Melihat putranya yang kini sukses dan bisa mencari nafkah sendiri sebagai penyanyi, Sule pun mengaku bahagia dan bangga. Bahkan, ia sampai menangis saat mengetahui bahwa putranya kini menjadi orang yang sukses.

"Jaman baheula nyari duit buat susu @rizkyfbian. Sekarang itu anak udah bisa nyari duit sendiri. Tak terasa mata ini berderai air hujan," tulis Sule di kolom keterangan foto.

Sule

Unggahan Sule sontak membuat netizen merasa bahwa bintang film Hongkong Kasarung ini tak ingin tinggal diam ketika mengetahui ucapan Nathalie Holscher yang menyebut bahwa nafkah bulanan Rp25 juta terlalu kecil. Bahkan banyak yang menduga bahwa Sule memang sengaja menyindir sang mantan istri.

"Ini menandakan 25jt cukup kok, malah lbh. Tergantung gaya hidup emaknya," kata yeni***.

"Skrg beli susu 25jt masih bilang gk cukup ya kang Sul... ajari dr dini anak2 utk hidup apa ada nya..biar tahu bukan tempe..klu nyari duit teh engap siga kena ku panyakit asma," sambung bunda***.

Halaman:
1 2
