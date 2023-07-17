Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Uang Bulanan Adzam dari Sule Kecil, Nathalie Holscher Spill Harga Susu Per Kaleng

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:22 WIB
Sebut Uang Bulanan Adzam dari Sule Kecil, Nathalie Holscher Spill Harga Susu Per Kaleng
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
JAKARTA - Komedian Sule telah kembali menyandang status duda usai Pengadilan Agama Cikarang, memutus perceraiannya dengan Nathalie Holscher pada 10 Agustus 2022 lalu. Dari gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Nathalie, terdapat beberapa kewajiban dan harus dapat dipenuhi oleh Sule selaku mantan suaminya.

Terlebih, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai buah hati.

Sementara itu, bapak lima anak itu diwajibkan untuk dapat memenuhi kebutuhan putranya bersama Nathalie, yakni Adzam Adriansyah Sutisna. Bahkan, ia memilih untuk membiayai nafkah putranya sebesar Rp25 juta per bulan.

Jumlah tersebut bagi sebagian orang tentunya cukuplah besar. Namun, tidak bagi Nathalie Holscher.

Melalui akun Instagramnya, ibu satu anak itu mengatakan bahwa uang bulanan yang diberikan oleh Sule cukup kecil. Sebab, ada beberapa kebutuhan Adzam yang memang cukup mahal.

"Uang bulanan 25 juta termasuk kecil," ucap Nathalie Holscher melalui akun Instagramnya.

Nathalie Holscher

Melalui Instagramnya, Nathalie un sempat merincikan biaya kebutuhan putranya dalam satu bulan. Mulai dari sabun mandi khusus kulit sensitif, susu alergi, hingga pakaian branded.

"Susunya, susu anti alergi Rp800 ribu per kaleng,” tulis Nathalie Holscher di Instagram.

“Terus baju anakku satu baju paling kecil harganya Rp2 juta ke atas, sabun Adzam sabun anti iritasi, sepatunya Rp10 juta,” sambungnya.

Meski begitu, Nathalie mengaku hanya bisa bersyukur. Mengingat, Sule sebagai ayah masih mau bertanggung jawab untuk menafkahi Adzam dan tak lepas tanggung jawabnya usai bercerai.

Halaman:
1 2

