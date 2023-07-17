Empat Bulan Menikah, Shinta Bachir Gugat Cerai Suami

JAKARTA - Rumah tangga Shinta Bachir dan Indra Kristanto kini berada di ujung tanduk. Shinta melayangkan gugatan cerai ke suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum mengatakan, Shinta menggugat cerai sang suami, sejak seminggu lalu.

"Minggu lalu, Shinta Bachir sudah resmi menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan. Dari pihak Shinta juga sudah mendaftarkan permohonan gugat cerai," kata Sunan Kalijaga.

Masalah utama terjadi perceraian tersebut pun menjadi pertanyaan. Sunan hanya mengatakan keputusan bercerai, dilandasi adanya banyak masalah.

Sayangnya Sunan enggan membeberkan secara rinci masalah dihadapi oleh Shinta Bachir. Sebab, hal itu merupakan ranah pribadi dari kliennya sehingga tidak buka suara soal masalah tersebut kepada publik

"Ada banyak masalah dalam rumah tangganya. Banyak sekali ceritanya ya, Shinta bahkan sampai nangis. Kadang tengah malam juga menghubungi saya untuk mengabarkan bukti baru," jelas Sunan.

"Untuk permasalahannya apa, kami belum bisa sampaikan karena sifatnya masih ranah pribadi, yang jelas ada hal bersifat urgensi untuk Shinta mengambil sikap,"tandasnya.

BACA JUGA: