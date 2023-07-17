Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Empat Bulan Menikah, Shinta Bachir Gugat Cerai Suami

Selvianus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:30 WIB
Empat Bulan Menikah, Shinta Bachir Gugat Cerai Suami
Shinta Bachir gugat cerai suami (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Shinta Bachir dan Indra Kristanto kini berada di ujung tanduk. Shinta melayangkan gugatan cerai ke suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum mengatakan, Shinta menggugat cerai sang suami, sejak seminggu lalu.

Shinta Bachir gugat cerai suami

"Minggu lalu, Shinta Bachir sudah resmi menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan. Dari pihak Shinta juga sudah mendaftarkan permohonan gugat cerai," kata Sunan Kalijaga.

Masalah utama terjadi perceraian tersebut pun menjadi pertanyaan. Sunan hanya mengatakan keputusan bercerai, dilandasi adanya banyak masalah.

Sayangnya Sunan enggan membeberkan secara rinci masalah dihadapi oleh Shinta Bachir. Sebab, hal itu merupakan ranah pribadi dari kliennya sehingga tidak buka suara soal masalah tersebut kepada publik

"Ada banyak masalah dalam rumah tangganya. Banyak sekali ceritanya ya, Shinta bahkan sampai nangis. Kadang tengah malam juga menghubungi saya untuk mengabarkan bukti baru," jelas Sunan.

"Untuk permasalahannya apa, kami belum bisa sampaikan karena sifatnya masih ranah pribadi, yang jelas ada hal bersifat urgensi untuk Shinta mengambil sikap,"tandasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096177/shinta_bachir-BjNS_large.jpg
Shinta Bachir Dihujat Usai Foto Bareng Teuku Ryan, Netizen: Cocok Duda sama Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966317/shinta-bachir-klaim-kerap-dipaksa-melayani-mantan-suami-saat-datang-bulan-KrkkYgQza0.jpg
Shinta Bachir Klaim Kerap Dipaksa Melayani Mantan Suami saat Datang Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958531/shinta-bachir-akui-menyesal-menikah-dengan-indra-kristianto-JU09heZb4Z.jpg
Shinta Bachir Akui Menyesal Menikah dengan Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958515/bukan-kdrt-dan-nafkah-shinta-bachir-ungkap-alasan-cerai-dari-indra-kristianto-nqElUPgcZN.jpg
Bukan KDRT dan Nafkah, Shinta Bachir Ungkap Alasan Cerai dari Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931291/shinta-bachir-ingin-kembali-menikah-meski-sudah-gagal-2-kali-ecrfDAXhpb.jpg
Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/33/2900646/shinta-bachir-curhat-di-instagram-karena-dianggap-matre-ada-apa-IcfDpPRTgy.jpeg
Shinta Bachir Curhat di Instagram karena Dianggap Matre, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement