Hanum Mega Pamer Potret Menggoda di Pantai, Netizen Ingatkan Aurat

JAKARTA - Hanum Mega masih jadi perbincangan hangat pasca dirinya menjadi korban perselingkuhan sang suami, Achmad Herlambang. Beauty influencer itu diduakan di saat dirinya tengah berbadan dua.

Kini, Hanum menjadi sorotan karena membagikan potret hot dirinya di akun Instagram pribadinya. Foto itu memperlihatkan Hanum yang hanya mengenakan bikini dan tengah asyik bermain pasir di pantai.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Hanum tak banyak menuliskan keterangan dan hanya memberi emoji hati sebagai caption postingan itu.

Dalam foto itu, Hanum terlihat mengenakan bra berwarna oranye dipadukan dengan kain berwarna senada. Wanita 21 tahun ini juga memamerkan perut besarnya yang tengah mengandung anak kedua.

Ia juga terlihat percaya diri berpose dengan pakaian terbuka di tepi pantai dan memamerkan lekuk tubuhnya yang indah.

Postingan Hanum Mega yang tampil terbuka dan menggoda ini pun mengundang banyak reaksi netizen. Ada yang memuji kecantikan Hanum dan auranya sebagai ibu hamil.

“Malah makin keluar auranya,” kata akun @de******.

“Glow up sekali,” sambung @yu******.